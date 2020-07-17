Ущерб в полтысячи евро: неизвестный расплатился в магазине простыми бумажками

В большинстве случаев мошенники с сувенирными деньгами орудуют в местах, где многолюдно и где для проверки подлинности купюр нет необходимой техники, пишет Järva Teataja.

Полиция рекомендует всегда быть бдительными при обороте с деньгами, особенно если речь идет о купюрах крупного достоинства. Если нет необходимого для проверки денег устройства, подлинность купюры можно определить на ощупь и по защитным элементам. О возможных фальшивых деньгах необходимо сразу сообщать в полицию.

Сувенирные деньги сильно отличаются от подлинных купюр: на них на различных языках с двух сторон отмечено, что речь идет о сувенирной продукции.