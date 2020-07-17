Ущерб в полтысячи евро: неизвестный расплатился в магазине простыми бумажками

В среду, 15 июля, полиция получила сообщение, что в Пайде в магазине на Пярнуской улице человек, личность которого до сих пор не установлена, заплатил за товар сувенирными деньгами, чем нанес ущерб в 500 евро.
В большинстве случаев мошенники с сувенирными деньгами орудуют в местах, где многолюдно и где для проверки подлинности купюр нет необходимой техники, пишет Järva Teataja.
Полиция рекомендует всегда быть бдительными при обороте с деньгами, особенно если речь идет о купюрах крупного достоинства. Если нет необходимого для проверки денег устройства, подлинность купюры можно определить на ощупь и по защитным элементам. О возможных фальшивых деньгах необходимо сразу сообщать в полицию.
Сувенирные деньги сильно отличаются от подлинных купюр: на них на различных языках с двух сторон отмечено, что речь идет о сувенирной продукции.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!