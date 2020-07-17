Израиль вводит ужесточенные антикоронавирусные меры по выходным

Правительство Израиля в ночь на пятницу, 17 июля, согласовало ужесточение мер, нацеленных на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Нововведения будут действовать по выходным и предполагают закрытие магазинов (за исключением продовольственных и аптек), торговых центров, рынков под открытым небом, парикмахерских, книжных лавок и музеев. Кроме того, рестораны смогут работать только на доставку блюд, а с 24 июля будет закрыт доступ на пляжи. Власти также согласовали запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 - в помещениях. При этом ограничений на передвижение не будет, передает Deutsche Welle.