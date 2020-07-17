Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

"Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"", - сказал Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны России.

По словам министра, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня.