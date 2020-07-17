Сувенирный бизнес скатывается в банкротство

Продавцы и изготовители сувениров оказались в состоянии застоя: приносившие им главный доход морские путешествия отменены, дневная касса в лучшем случае составляет несколько десятков евро, но нужно оплачивать расходы, а надежды на помощь государства нет, поскольку они не считаются участниками туристического сектора, пишет Postimees.
Старый город Таллинна в июле и августе обычно набит зарубежными туристами. Прогуливаясь в пятницу днем, 10 июля, по Старому городу, с 17 лет занимающимся продажей сувениров Александром Ажичаковым мы обнаружили печальную картину: видно было лишь одиночных туристов, а продавцы сувенирных магазинов ловят немногочисленных клиентов. Улица Мюйривяхе, которая в обычное время набита прилавками со всякой всячиной, абсолютно пуста.
Собственник Baltic Suveniir OÜ Александр Ажичаков показывает пустые помещения на Ратушной площади, где еще недавно располагался его первый магазин: «Мы не договорились с арендодателем. Он хотел, чтобы я заплатил полную цену. Аренда составляет 6000 евро плюс налоги. У собственника есть и свои проблемы и кредиты», - говорит человек, из четырех магазинов которого осталось три.
Один из них, который находится на улице Пикк, к полудню пятницы продал всего один магнитик за четыре евро. Оборот упал почти на 98 процентов, а дневная касса составляет 20-50 евро. Год назад дневной минимум был в сто раз больше.
Несколькими десятками евро в день не набрать на аренду, коммунальные платежи (около 300-400 евро) и налоги. «Арендодатель пошел нам навстречу и сделал 50-процентную скидку, но это нам все же не помогло. Я должен что-то зарабатывать и на жизнь».
Обычно сезон продавцов сувениров начинается в мае и длится до конца сентября, в течение которого предприятия зарабатывают большую часть своего годового дохода: «Каждый летний день стоит десяти оставшихся дней года». Бизнес зависит от графика круизных судов. Основными покупателями являются американцы, китайцы и русские. Меньше – испанцы, итальянцы, мексиканцы: «Финны не покупают ничего».
С июля город берет аренду в полном объеме
Часть помещений сувенирных магазинов в Старом городе принадлежит городу Таллинн, который в рамках пакета помощи снизил плату за аренду и использование на три месяца: с 1 апреля по 30 июня. В зависимости от целевого использования плату снизили на 20-100 процентов, в том числе для сувенирных магазинов (100 процентов). Postimees спросил у города, планируется ли и дальше помогать продавцам сувениров? «Город Таллинн в рамках своих финансовых возможностей старается максимально помогать предпринимателям, и меры поддержки должны обеспечивать равное отношение к предприятиям. Отдел туризма Таллиннского департамента предпринимательства активно занимается маркетингом в соседних странах, что привлечь туристов в Таллинн», - ответили из Таллиннского департамента предпринимательства.
Деньги, заработанные прошлым летом, закончились к началу нынешнего сезона, который провалился из-за пандемии: «Если прежде мы были закрыты, то после открытия минус у нас увеличился. Если август и сентябрь дохода не принесет, то дальше нет смысла этим заниматься». Как и другие продавцы сувениров, фирма Ажичакова OÜ Baltic Suveniir взяла расчетный кредит: «Мы взяли 35 000 евро и осенью должны их вернуть или разделить частями на несколько лет, и начинать где-то искать деньги. Новый кредит мы взять не можем». По данным регистра, из десяти работников у него остались лишь четверо.
Десяток пустых помещений
Александр Ажичаков не единственный, чей бизнес впал в кому. Если идти по улице Виру, Ратушной площади и улице Пикк, можно увидеть девять пустых помещений, в которых еще недавно работали сувенирные магазины.
Десять лет занимающаяся сувенирным бизнесом Светлана, которая не захотела называть своей фамилии, начинала в прямом смысле слова с нуля. Она торгует вещами, которые вяжет сама. «Я делала это с большой любовью и заработала столько, что смогла открыть сувенирный магазин, - рассказала член правления TiNS Sytem OÜ. – Я привлекла и свою маму, которая является человеком с ограниченными возможностями».
Из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, из трех магазинов Светланы остался лишь один: «Один из собственников помещений сказал, что границы открыты, поэтому работай и плати. Но я вижу ситуацию и должна брать на себя все риски: платить зарплату работникам, налоги, аренду, поставщикам за товар и так далее».
Она платит 100 евро за квадратный метр (магазин на 36 квадратных метров), и это только часть расходов. Пока арендодатель шел навстречу и снижал плату: «Если нам навстречу больше не пойдут, мне придется закрыть и этот магазин, и будем ждать, что принесет будущее».
«Одним словом – катастрофа. Наши клиенты не из Эстонии», - говорит в основном занимающийся продажей янтаря Владимир Фролов, который работал в сувенирном бизнесе еще в конце 1980-х годов. «В марте оборот упал примерно на 70 процентов, в апреле и мае – на 100 процентов, в июне на 81,5 процента. Постепенно умираем». Предприниматель, которому принадлежит большой магазин на улице Виру, добавляет: «В июне оборот был 2750 евро. Минус 1200 на коммуналку, охрану, бухгалтера, налоги на рабочую силу, телефон, интернет – на покрытие всего денег не хватает. Я думаю, что 90 процентов сувенирных магазинов осенью закроются. Выживут только те, у кого есть свои помещения».
Рядом с его магазином уже закрылась одна сувенирная лавка. По словам члена правления OÜ Horveit Юрия Атрощенко, из шести магазинов у него осталось пять. Кроме продажи сувениров, фирма вязаную и льняную одежду и другие сувениры: «Мы надеялись на помощь государства, но не получили ее. Каждый месяц мы увольняем около девяти человек. Мы благодарны Кассе страхования от безработицы, которая нас поддержала. В марте было около 75 работников, теперь наполовину меньше. Мы не можем платить социальный налог и зарплату, если у нас нет постоянного дохода. Остались единичные работники, но если ничего не изменится, нам придется сократить и их».
По словам члена правления Эстонского союза национального искусства и рукоделия Лийви Соова, в самом тяжелом положении находятся именно магазины центра Таллинна. Она добавила, что тут частично виновата и городская власть: «У города была ошибка в стратегическом управлении. Центр город превращается в туристическую Мекку, но это не может работать только на туристах. Нужно делать так, чтобы и местные приходили открывать центр города».
«Предприятия работают на старом жирке. Летом получили какую-то помощь (от EAS, Кассы страхования от безработицы, Министерства культуры – ред.), но это, конечно, не жизнеспособно. Мы сможем прожить до конца августа. А дальше что? К следующей весне ремесленники будут как беззубые старики», - говорит Соова. Она добавила, что часть занимающихся рукоделием фирм остановили работу на три месяца, но в сентябре явно придется сокращать работников. На это, по ее словам, у фирм обычно денег нет.
Ремесленник: с завтрашнего дня у нас заказов больше нет
«Там были два человек, которые больше не работают», - показывает ремесленник Мадис Медри Postimees пустое производственное помещение, где раньше изготавливали детали для деревянных сувениров. Мадис Медри занимается семейным бизнесом Meened OÜ почти 20 лет: «Мы приняли бизнес отца. Он занимался им почти 30 лет». Фирма занимается производством сувениров, которые приносят 75 процентов дохода, плюс оптовая и розничная торговля. Медри проводит и ярмарки рукоделия. Клиентами предприятия являются 691 сувенирный магазин.
«Тут на штырь надевали детали. Тут работали двое покрасчиков. С обоими трудовые договоры расторгнуты, - продолжает он экскурсию по пустым помещениям. – Сокращения – это дополнительные расходы для нас. Если есть малейшая возможность, пытаемся расторгнуть договор. Но есть и сокращенные».
В следующем помещении работает один человек, который сверлит в деревянных деталях дырочки. На следующем этапе прежде работали пять человек, а теперь остался только один, который собирает из деталей кукол. Перед женщиной стол, на котором много белых муми-троллей, предназначенных на экспорт. Сейчас заказов нет, поэтому куклы остаются на складе: «Последний монтировщик. Все эти большие ящики – финский заказ. Но они не принимают товар. Сейчас просто делаем их, поскольку за материал уже заплачено, а нам еще нужно дать работу людям». Изготовление муми-троллей и все, что с этим связано, закончилось вчера, 16 июля.
«У нас работают пенсионеры, люди с физическими недостатками, те, кто не владеет языком. Большая часть таких, кто не конкурентен на рынке труда», - говорит он.
До коронакризиса у предприятия были планы расширения. «Мы должны были переехать в тот дом, - Медри показывает на соседнее здание, которое строится с 2018 года. – Для этого дома мы взяли кредит. Нам больше нет смысла брать кредиты, поскольку для этого нужно зарабатывать. А были основания думать, что этот год окажется хорошим». В новом доме в части помещений стройка остановлена на неопределенное время: «Мы договорились с банком до 2021 года, поскольку залог больше, чем кредит. Надеемся, что в 2021 году турист все же пойдет и то, что происходит сейчас, останется в истории. План – пережить следующие десять месяцев».
Чтобы удержаться на плаву, в помещениях магазинов проводят детские лагеря, которыми руководит руководитель по продажам фирмы. Помещения в новом доме пытаются сдать в аренду, в то числе под склады: «Чтобы не пришлось объявлять банкротство». Объемы работы предприятия упали на 95 процентов, но и это не позволяет отвечать критериям меры помощи.
В мае, июне и июле Мадис Медри пять раз обращался в Министерство экономики, правительство, Фонд развития предпринимательства (EAS) и Министерство культуры, чтобы получить дотацию, но безрезультатно. В Министерстве экономики понимают сложность ситуации, но, по словам Мадиса, в мае оттуда ответили, что сначала государство помогает восстановлению внутреннего туризма, а после внешнего. В июне сказали, что отдельной меры помощи для магазинов и производителей сувениров не планируется, и нужно надеяться на восстановление туризма. У Министерства культуры якобы при распределении помощи имеются другие приоритеты. Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием недавно посоветовал Медри обратиться в KredEx.
«Касса страхования от безработицы действительно помогала в начале кризиса, но если работы нет, а работники распущены, то никто и этих компенсаций платить не будет, - говорит Медри. – Когда сезон закончится, то после никому сувениры нужны не будут. А если у нас денег нет, то все».
Зависят от туристов, но туризмом не считаются
Государство выделило на поддержку сферы туризма 25 миллионов евро, которые направлены на предприятия, предлагающие услуги размещения, питания, путешествий, туристические аттракционы и туризм. Одним из критериев при подаче ходатайства являются коды EMTA (Налогово-таможенного департамента), согласно которым сувенирные магазины в сферу туризма не входят.
Магазины, находящиеся за пределами торговых центров, не подходят под меру компенсации аренды, и зависят только от того, пойдет ли арендодатель навстречу. Город Таллинн, например, предоставил отпуск от платежей на три месяца.
Мелкие деятели могут получить компенсацию от EAS, предназначенную для мелких предпринимателей. Годовой оборот просящего помощи должен составлять 20 000-100 000 евро, а количество работников от одного до 49. Но, что делать предприятию, у которого 15 работников, а годовой оборот составляет полмиллиона евро?
Со сложностями столкнулись и те, кто получил дотацию от EAS. Например, производитель и поставщик сувениров Роман Эрлих получил дотацию в размере 3000 евро, но, по его словам, этой суммы не хватило: «Были большие заказы товара, с которых я должен был заплатить налоги. По правде говоря, мне пришлось взять в долг у частных лиц, чтобы не возникло долгов по налогам».
«Заказы полностью остановились. Последний заказ был 7 марта», - жалуется Эрлих, который обычно снабжает товаром 70 торговых точек.
Под критерии не подпадают и многие гиды. Ассистент испанского посольства Хорхе Хернандес, у которого в Эстонии есть жена и двое детей, раньше подрабатывал гидом. Теперь такой возможности нет. «Моя жена тоже гид. Но помощи от государства она не получила, - говорит Хернандес. – Пособие получили те гиды, которые работают, как OÜ, и у которых оборот больше, чем 20 000 евро в год. У нее такого большого оборота нет. Кроме того, она – FIE». Его семья сейчас вчетвером живет на одну зарплату.
Неоднократные обращения в правительство
Как Александр Ажичаков, Владимир Фролов и Светлана, так и еще более двух десятков продавцов и производителей сувениров неоднократно обращались с просьбой о помощи в разные учреждения, в том числе в правительство и Министерство экономики и коммуникаций.
«Продажа сувениров – это намного более сильная и неотрывная часть туристического сектора, даже больше, чем рестораны, поскольку если рестораны могут работать и на внутреннем рынке, то сувенирные магазины предназначены только для туристов», - говорится в отправленном в мае в правительство общем обращении. Приведены и примеры падения оборота: март – 52 процента, апрель – 99,7 процента и май – 100 процентов.
«Реальной помощью была бы компенсация в размере 100 процентов от выплаченных в 2019 году налогов на рабочую силу, но не больше чем 60 000 евро. Меры помощи помогают сохранению/восстановлению рабочих мест, и выполнению всех договорных обязательств, что воспрепятствует возникновению цепной реакции, в том числе расторжению договорных отношений, за которым следует банкротство предприятия», - отметили предприниматели.
Последовавший из министерства совет, – взять предназначенный для мелких предпринимателей кредит или воспользоваться поручительством KredEx – их не удовлетворил. «Как мы составим бизнес-план, если не знаем, будет следующий сезон или нет? В нашем бизнесе никто не хочет брать кредиты, поскольку их нужно возвращать. Нам подошла бы безвозвратная дотация», - сказал собственник OÜ Baltic Suveniir Александр Ажичаков.
По словам члена правления OÜ Horveit Юрия Атрощенко, в его фирме с мая ждут ответа из банка: «Для того чтобы платить налоги и зарплаты, мы должны продавать недвижимость фирмы. В KredEx мы сможем обратиться только тогда, когда банк откажет».
Предприниматели хотят встретиться с вице-канцлером Министерства экономики Вильяром Луби, но пока на такую встречу их не зовут.
Выживут только самые сильные
Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби объяснил, что для быстрой и вызывающей как можно меньше споров помощи туризму эту сферу поделили согласно кодам EMTA (Налогово-таможенного департамента). По этой классификации продавцы и производители сувениров подпадают под розничную торговлю.
«Если у производителей и продавцов сувениров имеются финансовые проблемы, и им нужен небольшой буфер, то в случае мелких и туристических предприятий имеются очень льготные кредиты и поручительства через KredEx. Государство обеспечивает кредит на 100 процентов. В действительности банк вообще не рискует. Рискует государство»,- сказал он. Но в то же время добавил, что понимает, что многие предприятия не хотят брать на себя обязательства.
«В случае KredEx речь идет суммах, которые пришли из дополнительного бюджета – это кредитные меры, и с ними мы будем лучше готовы ко второй волне осенью», - сказал вице-канцлер.
Вопросами экономического кризиса сейчас занимаются две группы: одна – у премьер-министра, а вторая – у министра внешней торговли и инфотехнологий, которые призвали крупные организации и союзы, чтобы обсудить, какими должны быть возможные услуги KredEx и EAS, чтобы справиться со второй волной вируса. Последней руководит Вильяр Луби.
«Мы разослали письма, в том числе и Союзу туристических фирм, и я, конечно, советую им переговорить с продавцами сувениров, чтобы их интересы тоже были учтены», - сказал Луби и пообещал, что будет учитывать эти предприятия. Решение о том, получит ли и кто помощь, все же принимают политики, поскольку меры планируются в дополнительном бюджете: «В сентябре пройдет обычное обсуждение бюджета, которое связано с бюджетом будущего года. Будет ли и в рамках этого обсуждения говориться о дополнительных бюджетных мерах, я сказать не могу. Те письма, которые были отправлены продавцам сувениров, поступили и министрам, поэтому все в курсе дела. Вопрос в желании и возможностях государства направить дополнительные миллионы».
«Вероятнее всего, есть очень много предприятий, которые не могут продолжать свою работу, и которых через год на рынке больше не будет. К сожалению, это неизбежно при любом кризисе».
«Государство просто не получит от них налоги, - говорит, комментируя положение продавцов сувениров, член совета Ассоциации мелких и средних предприятий Эстонии Рон Лувищук. – У нас нет официальных данных, но около 90 процентов сувенирных магазинов в центре Таллинна на грани смерти. Вопрос только, как скоро: один или два месяца? По прогнозам, выживут только те, кто является собственником своей площади. Я считаю, что таких всего пять-семь процентов. Аренда стоит от трех до пяти тысяч евро».
Увеселительные поездки отменяют каждую неделю
По информации Таллиннского порта, по-прежнему очень сложно сказать, придет ли в этом сезоне какое-то круизное судно в Таллинн или нет. «На данный момент отменены все заходы до конца июля. К сожалению, эти отмены мы по-прежнему получаем каждую неделю», - сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью порта Сирле Арро. Она добавила: «Хотя, некоторые, сосредоточенные на европейских путешественниках фирмы начали выяснять, могут ли и на каких условиях круизные суда остановиться в этом сезоне в нашем порту». Однако конкретных подтверждений пока нет.
«Хорошая новость заключается в том, что три немецких круизных бренда сообщили о начале круизов в конце июля – начале августа. Эти круизы, конечно, в Таллинне не придут, но это, конечно, позитивная новость. Это дает надежду на то, что к концу сезона какое-то посещение восстановится и в Таллинне, и они попадут в наш порт», - сказала Арро.
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