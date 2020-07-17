Сувенирный бизнес скатывается в банкротство

«Предприятия работают на старом жирке. Летом получили какую-то помощь (от EAS, Кассы страхования от безработицы, Министерства культуры – ред.), но это, конечно, не жизнеспособно. Мы сможем прожить до конца августа. А дальше что? К следующей весне ремесленники будут как беззубые старики», - говорит Соова. Она добавила, что часть занимающихся рукоделием фирм остановили работу на три месяца, но в сентябре явно придется сокращать работников. На это, по ее словам, у фирм обычно денег нет.

Ремесленник: с завтрашнего дня у нас заказов больше нет

Ремесленик Мадис Медри (Meened OÜ) в пустом производственном помещении, где раньше работали два человека и собирали деревянных куколок. ФОТО: Madis Veltman

«Там были два человек, которые больше не работают», - показывает ремесленник Мадис Медри Postimees пустое производственное помещение, где раньше изготавливали детали для деревянных сувениров. Мадис Медри занимается семейным бизнесом Meened OÜ почти 20 лет: «Мы приняли бизнес отца. Он занимался им почти 30 лет». Фирма занимается производством сувениров, которые приносят 75 процентов дохода, плюс оптовая и розничная торговля. Медри проводит и ярмарки рукоделия. Клиентами предприятия являются 691 сувенирный магазин.

«Тут на штырь надевали детали. Тут работали двое покрасчиков. С обоими трудовые договоры расторгнуты, - продолжает он экскурсию по пустым помещениям. – Сокращения – это дополнительные расходы для нас. Если есть малейшая возможность, пытаемся расторгнуть договор. Но есть и сокращенные».

В следующем помещении работает один человек, который сверлит в деревянных деталях дырочки. На следующем этапе прежде работали пять человек, а теперь остался только один, который собирает из деталей кукол. Перед женщиной стол, на котором много белых муми-троллей, предназначенных на экспорт. Сейчас заказов нет, поэтому куклы остаются на складе: «Последний монтировщик. Все эти большие ящики – финский заказ. Но они не принимают товар. Сейчас просто делаем их, поскольку за материал уже заплачено, а нам еще нужно дать работу людям». Изготовление муми-троллей и все, что с этим связано, закончилось вчера, 16 июля.

«У нас работают пенсионеры, люди с физическими недостатками, те, кто не владеет языком. Большая часть таких, кто не конкурентен на рынке труда», - говорит он.

До коронакризиса у предприятия были планы расширения. «Мы должны были переехать в тот дом, - Медри показывает на соседнее здание, которое строится с 2018 года. – Для этого дома мы взяли кредит. Нам больше нет смысла брать кредиты, поскольку для этого нужно зарабатывать. А были основания думать, что этот год окажется хорошим». В новом доме в части помещений стройка остановлена на неопределенное время: «Мы договорились с банком до 2021 года, поскольку залог больше, чем кредит. Надеемся, что в 2021 году турист все же пойдет и то, что происходит сейчас, останется в истории. План – пережить следующие десять месяцев».

Чтобы удержаться на плаву, в помещениях магазинов проводят детские лагеря, которыми руководит руководитель по продажам фирмы. Помещения в новом доме пытаются сдать в аренду, в то числе под склады: «Чтобы не пришлось объявлять банкротство». Объемы работы предприятия упали на 95 процентов, но и это не позволяет отвечать критериям меры помощи.

В мае, июне и июле Мадис Медри пять раз обращался в Министерство экономики, правительство, Фонд развития предпринимательства (EAS) и Министерство культуры, чтобы получить дотацию, но безрезультатно. В Министерстве экономики понимают сложность ситуации, но, по словам Мадиса, в мае оттуда ответили, что сначала государство помогает восстановлению внутреннего туризма, а после внешнего. В июне сказали, что отдельной меры помощи для магазинов и производителей сувениров не планируется, и нужно надеяться на восстановление туризма. У Министерства культуры якобы при распределении помощи имеются другие приоритеты. Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием недавно посоветовал Медри обратиться в KredEx.

«Касса страхования от безработицы действительно помогала в начале кризиса, но если работы нет, а работники распущены, то никто и этих компенсаций платить не будет, - говорит Медри. – Когда сезон закончится, то после никому сувениры нужны не будут. А если у нас денег нет, то все».

Зависят от туристов, но туризмом не считаются

Государство выделило на поддержку сферы туризма 25 миллионов евро, которые направлены на предприятия, предлагающие услуги размещения, питания, путешествий, туристические аттракционы и туризм. Одним из критериев при подаче ходатайства являются коды EMTA (Налогово-таможенного департамента), согласно которым сувенирные магазины в сферу туризма не входят.

Магазины, находящиеся за пределами торговых центров, не подходят под меру компенсации аренды, и зависят только от того, пойдет ли арендодатель навстречу. Город Таллинн, например, предоставил отпуск от платежей на три месяца.

Мелкие деятели могут получить компенсацию от EAS, предназначенную для мелких предпринимателей. Годовой оборот просящего помощи должен составлять 20 000-100 000 евро, а количество работников от одного до 49. Но, что делать предприятию, у которого 15 работников, а годовой оборот составляет полмиллиона евро?

Со сложностями столкнулись и те, кто получил дотацию от EAS. Например, производитель и поставщик сувениров Роман Эрлих получил дотацию в размере 3000 евро, но, по его словам, этой суммы не хватило: «Были большие заказы товара, с которых я должен был заплатить налоги. По правде говоря, мне пришлось взять в долг у частных лиц, чтобы не возникло долгов по налогам».

«Заказы полностью остановились. Последний заказ был 7 марта», - жалуется Эрлих, который обычно снабжает товаром 70 торговых точек.

Под критерии не подпадают и многие гиды. Ассистент испанского посольства Хорхе Хернандес, у которого в Эстонии есть жена и двое детей, раньше подрабатывал гидом. Теперь такой возможности нет. «Моя жена тоже гид. Но помощи от государства она не получила, - говорит Хернандес. – Пособие получили те гиды, которые работают, как OÜ, и у которых оборот больше, чем 20 000 евро в год. У нее такого большого оборота нет. Кроме того, она – FIE». Его семья сейчас вчетвером живет на одну зарплату.