В первом полугодии швейное предприятие Baltika добилось внушительной прибыли

Об этом предприятие сообщило BNS в своем биржевом пресс-релизе, отметив, что результаты первого полугодия связаны с радикальным сокращением постоянных расходов, коммерческим доходов от реструктуризации требований кредиторов и возвратом от уценки на аренду производственных зданий.

В сравнении с первым полугодием прошлого года Baltika более чем на 3 млн евро сократила постоянные расходы. По словам руководителя предприятия Флавио Перини, последовательное сокращение расходов на маркетинг и административное управление является одной из частей идущего сейчас плана реструктуризации Baltika Grupр.

«Мы обязательно проанализируем состояние сети физических магазинов и поменяем стратегию их работы. Ключевым понятием здесь будет интеграция всех каналов продаж, которую должны поддержать эффективно работающие сектор инфотехнологий и логистика», - отметил Перини.

Розничная продажа предприятия в первом полугодии сократилась на 52 процента и доход от продаж бизнес-клиентов — на 80%, в то же время на 15% выросли доходы от продаж интернет-магазинов.

Острее всего коронакризис во втором квартале сказался на деятельности Baltika Grupp в Эстонии, где решением правительства магазины были открыты только 11 мая, тогда как в Литве магазины открылись 25 апреля и в Латвии они были открыты до 11 мая по укороченному рабочему графику в течение недели и закрыты по выходным.

Доход Baltika от продаж во втором квартале составил 3,7 млн евро, в прошлом году за тот же период он был на уровне 10,4 млн евро. Чистый убыток предприятия в 616 тыс евро в прошлом году во втором квартале обратился в почти 4-миллионную прибыль.

Baltika Grupp развивает и оперирует такими брендами как Monton, Baltman и Ivo Nikkolo.