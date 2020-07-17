Майк Тайсон проведет боксерский поединок с большой белой акулой

Как пишет NEWSru со ссылкой на The Mirror, cтать свидетелем зрелищного противостояния можно будет 9 августа. Однако пока не совсем ясно, в каком формате пройдет схватка человека с животным, размеры которого могут достигать пяти метров, а вес - 1100 кг.

Обещано лишь, что акула не пострадает.

Тайсон ранее объявил, что собирается тряхнуть стариной и вернутся на ринг для нескольких выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Дабы не быть голословным, супертяж выкладывает видео своих тренировок.

Майк провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году он был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).