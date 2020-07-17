Эстонский футбольный союз распределил между 26 клубами более полумиллиона евро

Эстонский футбольный союз (ЭФС) распределил между 26 клубами полученные от правительства 512 682 евро. Речь идет о сумме, которую государство выделило ЭФС на смягчение последствий, обусловленных вызванным коронавирусом кризисом, пишет Rus.ERR со ссылкой на Soccernet.
Указанную сумму распределили между представителями мужского и женского высших дивизионов, а также между командами-участницами высшей лиги чемпионата Эстонии по футзалу.
По словам главы пресс-службы ЭФС Михкеля Уйболехта, 8 женских команд получили по 10 000 евро каждая, не попавшим в плей-офф чемпионата Эстонии по футзалу четырем клубам заплатили по 1000 евро, а четыре участника раунда плей-офф получили по 4000 евро.
Оставшиеся 421 682 евро было решено разделить между клубами высшего дивизиона мужского чемпионата Эстонии по футболу.
Четыре клуба, которые выступят в еврокубках, получили по 50 000 евро, остальные шесть - по 36 947 евро.