Полиция ищет сбившего в Хааберсти пожилую женщину велосипедиста

Ехавший на велосипеде мужчина говорит по-эстонски, ему около 30 лет. Сначала он остался на месте происшествия, однако поскольку пострадавшая не захотела, чтобы ей вызвали скорую помощь, он, дождавшись прибытия полиции, уехал.