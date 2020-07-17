Полиция ищет велосипедиста, сбившего в Хааберсти пожилую женщину

15 июля в час дня произошла авария на велосипедной дорожке за гаражами в Астангу в Хааберсти, где неизвестный велосипедист сбил 67-летнюю женщину, сообщила пресс-служба полиции.
Ехавший на велосипеде мужчина говорит по-эстонски, ему около 30 лет. Сначала он остался на месте происшествия, однако поскольку пострадавшая не захотела, чтобы ей вызвали скорую помощь, он, дождавшись прибытия полиции, уехал.
Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция просит велосипедиста или свидетелей аварии позвонить по телефону 612 5740 или отправить письмо по адресу annika.eglit@politsei.ee.
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