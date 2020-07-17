Пересечение границы по-новому: в Эстонии пограничники начнут использовать систему распознавания лиц

Поскольку в Европе начнут использовать новую центральную систему погранконтроля, Эстония также будет использовать устройства распознавания лиц. Их будет закуплено около сотни, пишет Postimees.
Речь идет об охватывающей всю Шенгенскую зону базе данных, куда будет сохранятся информация о приезжающих и уезжающих гражданах третьих стран. Эта информация будет доступна сотрудникам пограничного контроля всех стран-членов. На данный момент каждая страна сохраняет данные о пересечениях границы гражданами третьих стран в свою базу и в рейсовом документе ставится печать, по которой пограничники других стран могут проверить въезд в Шенгенскую зону и выезд из нее. В дальнейшем все эти данным будут в общей системе.
Ведущий чиновник погранохраны Департамента полиции и погранохраны Эве Кальмус объяснила Postimees, что основная цель новой системы ENTRY-EXIT — доступность для всех стран-членов информации о пересечении границы, независимо от места ее пересечения. «Это означает, что если человек въехал в Шенгенскую зону через границу Эстонии, а выезжает из нее через Испанию, местный пограничник через систему сможет узнать, превысил ли путешественник разрешенный период пребывания и через какую внешнюю границу государства-члена он попал на территорию», - сказала Кальмус.
Система также предполагает использование во всех странах-членах устройств распознавания лиц. «Устройство на границе делает фотографию человека, которую машина автоматически сравнивает со снимком в отсканированном рейсовом документе», - уточняет Кальмус. По ее словам, фактически речь идет об автоматической проверке подлинности личности, которую сейчас делают пограничники визуально, смотря прямо на человека.
«Это сделает проверку более надежной и безопасной, пограничник сможет за счет тратившегося на внимательную сверку лица и фотографии времени сосредоточиться на беседе с пересекающим границу, чтобы убедиться, например, в цели его поездки и установить возможные противоречия в высказываниях человека», - говорит Кальмус.
Систему начнут использовать во всех странах-членах в 2022 году. Бюджет этого проекта в Эстонии составляет два миллиона евро, он финансируется через Фонд внутренней безопасности ЕС совместно с Министерством внутренних дел. Число устройств зависит от предложений, но, по предварительным подсчетам, чтобы устройства были во всех кабинах погранконтроля, их понадобится около сотни.
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