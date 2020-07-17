Пересечение границы по-новому: в Эстонии пограничники начнут использовать систему распознавания лиц

Речь идет об охватывающей всю Шенгенскую зону базе данных, куда будет сохранятся информация о приезжающих и уезжающих гражданах третьих стран. Эта информация будет доступна сотрудникам пограничного контроля всех стран-членов. На данный момент каждая страна сохраняет данные о пересечениях границы гражданами третьих стран в свою базу и в рейсовом документе ставится печать, по которой пограничники других стран могут проверить въезд в Шенгенскую зону и выезд из нее. В дальнейшем все эти данным будут в общей системе.

Ведущий чиновник погранохраны Департамента полиции и погранохраны Эве Кальмус объяснила Postimees, что основная цель новой системы ENTRY-EXIT — доступность для всех стран-членов информации о пересечении границы, независимо от места ее пересечения. «Это означает, что если человек въехал в Шенгенскую зону через границу Эстонии, а выезжает из нее через Испанию, местный пограничник через систему сможет узнать, превысил ли путешественник разрешенный период пребывания и через какую внешнюю границу государства-члена он попал на территорию», - сказала Кальмус.

Система также предполагает использование во всех странах-членах устройств распознавания лиц. «Устройство на границе делает фотографию человека, которую машина автоматически сравнивает со снимком в отсканированном рейсовом документе», - уточняет Кальмус. По ее словам, фактически речь идет об автоматической проверке подлинности личности, которую сейчас делают пограничники визуально, смотря прямо на человека.

«Это сделает проверку более надежной и безопасной, пограничник сможет за счет тратившегося на внимательную сверку лица и фотографии времени сосредоточиться на беседе с пересекающим границу, чтобы убедиться, например, в цели его поездки и установить возможные противоречия в высказываниях человека», - говорит Кальмус.

Систему начнут использовать во всех странах-членах в 2022 году. Бюджет этого проекта в Эстонии составляет два миллиона евро, он финансируется через Фонд внутренней безопасности ЕС совместно с Министерством внутренних дел. Число устройств зависит от предложений, но, по предварительным подсчетам, чтобы устройства были во всех кабинах погранконтроля, их понадобится около сотни.