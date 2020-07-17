Банк Эстонии: кредита в размере пяти миллиардов евро может не хватить

«Дефицит [государственного] бюджета в этом году составит примерно 2,5 млрд евро, а в следующем году - около миллиарда. Если к этому добавить кредиты, выдаваемые через фонд Kredex и Фонд развития сельских районов (MES), а также увеличение собственного капитала госучреждений, то уже набирается пять миллиардов», - сказал Каттай в интервью «Актуальной камере», добавив, что в сложившейся ситуации у государства не было другого выхода, кроме взятия кредита.