Банк Эстонии: кредита в размере пяти миллиардов евро может не хватить

По оценке экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, запланированных государством на данный момент заимствований в размере пяти миллиардов евро может оказаться недостаточно, потому что практически все эти деньги заранее распределены, пишет Rus.ERR.
«Дефицит [государственного] бюджета в этом году составит примерно 2,5 млрд евро, а в следующем году - около миллиарда. Если к этому добавить кредиты, выдаваемые через фонд Kredex и Фонд развития сельских районов (MES), а также увеличение собственного капитала госучреждений, то уже набирается пять миллиардов», - сказал Каттай в интервью «Актуальной камере», добавив, что в сложившейся ситуации у государства не было другого выхода, кроме взятия кредита.
«Государство должно в трудное время помогать экономике. И если для этого в предшествующие годы не было накоплено достаточно резервов, то остается только брать в долг», - заявил Каттай, отметив, что нынешний кризис настолько масштабный, что нужно было найти дополнительные деньги.