В Какумяэ появится первая площадка для выгула собак

По словам старейшины района Хааберсти Андрэ Ханимяги площадка для выгула собак будет находится возле тропы здоровья на болоте Ыйсмяэ, а также является первой площадкой в этом районе. «На площадке будут установлены пять элементов, чтобы предоставить больше возможностей для занятий и разнообразить времяпрепровождение собак», - сказал старейшина.

Какумяэ - это в основном район частных домов, но в последние годы в этом районе также было построено большое количество квартирных домов. «Собакам нужно двигаться, и новая площадка для выгула предоставит возможность жителям квартирных домов выгуливать безопасно своих питомцев без поводка», - сказал старейшина. Он добавил, что, согласно Таллиннским правилам содержания собак и кошек, в общественном месте собака всегда должна быть на поводке, в связи с чем новая площадка для выгула даст возможность пользователям троп обеспечить своему питомцу больше свободы. «Без поводка можно отпускать своего питомца только на огороженных площадках», - продолжил Ханимяги.