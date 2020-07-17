Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple, Google и Amazon

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple, Google, Amazon и ряда других компаний, чтобы проверить, не нарушают ли они конкуренцию на рынках голосовых ассистентов и интернета вещей. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Как пишет NEWSru со ссылкой на The Verge, Вестагер подчеркнула, что крупные компании, злоупотребляющие своим рыночным положением, могут быстро превратить конкурентную среду в монополию.
«Голосовые помощники и "умные" устройства могут собирать многие данные о наших предпочтениях. И существует риск, что большие компании могут ненадлежащим образом использовать эти данные», - сказала Вестагер.
Опасения регулятора связаны с тем, что компании создают собственные экосистемы, которые затрудняют возможность покупки продуктов компаний-конкурентов. По словам Вестагер, компании могли манипулировать данными пользователей для антиконкурентной борьбы - например, чтобы поощрять их к покупке собственной продукции, пишет TJ.
«Сейчас мы вольны купить ту или иную "умную" колонку из числа представленных на рынке, не опасаясь, что она не будет работать с установленными в доме смарт-лампами. И мы хотим, чтобы так оставалось и впредь», - подчеркнула Вестагер.
Пока что анонсированное расследование находится на ранней стадии. Для сбора информации Еврокомиссия разослала анкеты сотням производителей устройств «умного» дома, носимых устройств и разработчикам голосовых помощников. Эти анкеты в основном содержат вопросы, касающиеся сбора данных пользователей и совместимости устройств. Предварительный отчет по итогам расследования может быть представлен весной будущего года.