Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple, Google и Amazon

Как пишет NEWSru со ссылкой на The Verge, Вестагер подчеркнула, что крупные компании, злоупотребляющие своим рыночным положением, могут быстро превратить конкурентную среду в монополию.

«Голосовые помощники и "умные" устройства могут собирать многие данные о наших предпочтениях. И существует риск, что большие компании могут ненадлежащим образом использовать эти данные», - сказала Вестагер.

Опасения регулятора связаны с тем, что компании создают собственные экосистемы, которые затрудняют возможность покупки продуктов компаний-конкурентов. По словам Вестагер, компании могли манипулировать данными пользователей для антиконкурентной борьбы - например, чтобы поощрять их к покупке собственной продукции, пишет TJ.

«Сейчас мы вольны купить ту или иную "умную" колонку из числа представленных на рынке, не опасаясь, что она не будет работать с установленными в доме смарт-лампами. И мы хотим, чтобы так оставалось и впредь», - подчеркнула Вестагер.