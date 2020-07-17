Tallink в августе добавит еще два спецрейса к Аландским островам

Об этом BNS сообщила пресс-служба Tallink Grupp, отметив, что дополнительные рейсы выйдут 16 и 23 августа. В августе состоится в общей сложности четыре спецрейса на Аландские острова, вдобавок еще 19 и 21 августа.

Паром выйдет из Таллинна в 15 часов и в 18 часов ошвартуется в Западном порту Хельсинки, откуда в 18.30 отправится в направлении Аландских островов. В центральный порт архипелага Мариехамн паром прибудет утром следующего дня, в 9 часов.

В обратный путь в направлении Хельсинки судно выйдет из Мариехамна в 18 часов и прибудет в Западный порт утром следующего дня в 10 часов. Из Хельсинки судно Baltic Queen выйдет в 11 часов и прибудет в Таллинн в 13.30.