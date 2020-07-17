Пт, 17.07.2020
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  • Нарвитянин получил условный срок за выдуманное ограбление

Нарвитянин получил условный срок за выдуманное ограбление

Полицейская машина. Иллюстративно фото.

ФОТО: Elmo Riig

Вируский уездный суд приговорил к 8 месяцам условного лишения свободы 31-летнего нарвитянина, который продал мобильный телефон своей матери, а полиции сообщил, будто бы его у него отобрали на улице, передает Rus.ERR.

История, о которой идет речь, произошла 30 января, когда мужчина пришел в нарвское отделение полиции и заявил, что в тот же день у него на улице отобрали смарфтон, принадлежавший его матери.

По словам заявителя, неизвестный мужчин угрожал ему пневматическим пистолетом и, забрав смартфон, убежал.

Полиция возбудила уголовное дело, в ходе которого стражи порядка установили, что в действительности никакого ограбления не было. Следователи выяснили, что на самом деле мужчина продал телефон.

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