Нарвитянин получил условный срок за выдуманное ограбление

Вируский уездный суд приговорил к 8 месяцам условного лишения свободы 31-летнего нарвитянина, который продал мобильный телефон своей матери, а полиции сообщил, будто бы его у него отобрали на улице, передает Rus.ERR.
История, о которой идет речь, произошла 30 января, когда мужчина пришел в нарвское отделение полиции и заявил, что в тот же день у него на улице отобрали смарфтон, принадлежавший его матери.
По словам заявителя, неизвестный мужчин угрожал ему пневматическим пистолетом и, забрав смартфон, убежал.
Полиция возбудила уголовное дело, в ходе которого стражи порядка установили, что в действительности никакого ограбления не было. Следователи выяснили, что на самом деле мужчина продал телефон.
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