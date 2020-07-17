В Белоруссии займутся разработкой вакцины против COVID-19

"Участники межведомственной рабочей группы рассмотрели разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19. В ходе проведения заседания было отмечено, что сегодня необходимо создание отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов", - говорится в сообщении.