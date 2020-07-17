Нашедшие и не отдавшие взрывчатку люди приговорены к пяти годам лишения свободы

Суд уточнил, что им удалось бы избежать уголовного наказания, если бы они сообщили о взрывчатых веществах и добровольно передали их саперам.

Осенью прошлого года Полиция безопасности нашла в Ляэне-Вирумаа три килограмма нелегальной взрывчатки. В качестве подозреваемых были задержаны два человека. 35-летнего и 29-летнего вирумаасцев подозревали в незаконном обороте взрывчатых веществ в больших количествах и важных частей взрывных устройств, а также боеприпасов. В июне обвиняемые предстали перед судом, а в среду вступил в силу приговор, согласно которому они приговорены к пяти годам лишения свободы. Одному из них придется провести в тюрьме четыре месяца. Остальной срок не будет обращен в исполнение, если в течение пяти лет он не совершит новое преступление. Аналогичный испытательный срок назначен и второму осужденному.

За несколько дней до того, как обвиняемые попали в суд, Центр тревоги получил информацию о том, что в волости Виру-Нигула того же Ляэне-Вируского уезда во время уборки в саду были обнаружены 10 килограммов тротила. Судя по всему, взрывчатка пролежала там две десятка лет, но о ней сообщили саперам, которые ее забрали. Поскольку люди добровольно отдали взрывчатое вещество, никаких санкций к ним применено не было.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийса Нуут сказала, что эти два случая четко показывают, что в случае правильного поведения можно избежать уголовной ответственности и наказания, которые влечет за собой незаконный оборот взрывчатых веществ: «Кроме того, что добровольная передача взрывчатых веществ – это законопослушное поведение, это же помогает и тому, чтобы правоохранительные органы не тратили ресурсы на случаи, которые можно было избежать при правильном поведении. Также добровольная передача обеспечивает безопасности для самого человека, поскольку эти вещи могут быть опасны для их обладателя».

Руководитель Восточно-Эстонской саперной группы Саперного центра Спасательного департамента Рауно Рандлоо сказал, что саперы реагируют на все связанные с взрывчатыми материалами и устройствами происшествия по всей Эстонии, каждый день и круглосуточно: «Если кто-то случайно находит что-то взрывоопасное, нужно при первой же возможности сообщить об этом по номеру 112. Сообщать нужно и тогда, когда точно неизвестно, идет речь о взрывоопасном предмете или веществе. Наша цель – сделать все от нас зависящее, чтобы определить и ликвидировать опасность взрыва. Конечно, не нужно самостоятельно транспортировать взрывные устройства и материалы, и прежде всего, из соображений безопасности. Взрывоопасные предметы, находящиеся в неизвестном состоянии, представляют большую угрозу!»

Полиция безопасности напоминает всем жителям Эстонии, что взрывчатые вещества и необходимые для изготовления взрывных устройств предметы (детонаторы, взрыватели, бикфордов шнур и так далее) не должны попадать в руки людей, которые могут использовать их с преступными целями. Практика показывает, что именно в Ида-Вирумаа много таких вещей осталось на хранении с давних времен. Если человек добровольно выдает взрывчатые вещества, то наказания за этим не следует. Если он этого не сделает, то нужно учитывать вероятность получения реального тюремного заключения. Добровольная сдача взрывчатых веществ и огнестрельного оружия – это законная обязанность каждого жителя нашей страны.