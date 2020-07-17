Картина дня: пропавшие посылки, продление карантинных требований и надвигающаяся жара

Нашедшие и не отдавшие взрывчатку люди приговорены к пяти годам лишения свободы

В среду вступил в силу приговор Вируского окружного суда, согласно которому двое жителей Вирумаа признаны виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов. Оба приговорены к пяти годам лишения свободы, одному из них придется отсидеть реальный четырехмесячный срок, сообщила пресс-служба суда. Читать далее...

Правительство продлило карантинные требования для заболевших COVID-19

Правительство Эстонии продлило до 30 сентября текущего года карантинные требования для больных с диагнозом COVID-19 и лиц, которые проживают совместно с ними. Читать далее...

На выходных припечет до 27°С

Летнюю и преимущественно солнечную погоду на выходные удержит простирающийся через Эстонию антициклон. Читать далее...

Сувенирный бизнес скатывается в банкротство

Продавцы и изготовители сувениров оказались в состоянии застоя: приносившие им главный доход морские путешествия отменены, дневная касса в лучшем случае составляет несколько десятков евро, но нужно оплачивать расходы, а надежды на помощь государства нет, поскольку они не считаются участниками туристического сектора. Читать далее...

Как отравленная клубника попала на таллинский рынок? Департаменты расследовали запутанное дело

Прошлым летом внимание всей Эстонии было приковано к хутору Сепакуртси, в продаваемых на таллиннском рынке ягодах которого издание Maaleht обнаружило запрещенные пестициды. Почти год длившееся расследование закончилось для хутора штрафом в 300 евро. Читать далее...

Omniva обещает: застрявшие во время пандемии китайские посылки начали прибывать в Эстонию

По информации почтового предприятия Omniva, в последние дни в Эстонию начали прибывать застрявшие во время пикового периода пандемии международные посылки. Читать далее...

Пересечение границы по-новому: в Эстонии пограничники начнут использовать систему распознавания лиц

Поскольку в Европе начнут использовать новую центральную систему погранконтроля, Эстония также будет использовать устройства распознавания лиц. Их будет закуплено около сотни. Читать далее...

В первом полугодии швейное предприятие Baltika добилось внушительной прибыли

Оборот эстонского швейного предприятия Baltika в первой половине года сократился на 50,1% до 9,8 млн евро, чистый убыток прошлого года в 2,1 млн евро обратился в прибыль в размере 1,5 млн евро. Читать далее...

Еще две страны обвинили Россию в попытке кражи информации о вакцине от коронавируса

США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцин от COVID-19. Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинило Россию в кибератаке с этой целью, аналогичное заявление сделал канадский Центр безопасности коммуникаций (Cyber Center), подчиняющийся Минобороны страны. Ранее аналогичное заявление сделали и британские власти. Читать далее...

Найдено тело упавшего за борт капитана парусника

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что в четверг вечером было найдено тело 32-летнего капитана парусника, который 9 июля на северо-востоке от Вормси упал за борт. Читать далее...

Смягчение ограничений существенно увеличило число пересекающих эстонско-российскую границу

После смягчения ограничений на поездки в Россию число пересекающих эстонско-российскую границу людей увеличилось почти на десять процентов, по сравнению с предыдущей неделей. Департамент здоровья пока не видит в этом проблемы и считает, что, по крайней мере, на данный момент достаточно того, что приехавшие из России должны провести две недели в карантине. Читать далее...

Основатели Transferwise станут первыми эстонскими предпринимателями-миллиардерами

На прошлой неделе американский инвестиционный фонд D1 Capital Partners приобрел акции эстонского предприятия Transferwise на 200 млн долларов, что увеличило предполагаемую рыночную стоимость финтеха более чем до пяти миллиардов долларов. Читать далее...