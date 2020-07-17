Литва вынесла на саммит ЕС вопрос переписывания истории Россией

"В последнее время мы часто видим попытки России переписать историю и скрыть исторические факты… Я хочу поднять этот вопрос и попытаться объяснить моим коллегам, что это становится систематической политикой в отношении исторических фактов", - отметил Науседа. По его мнению, Евросоюз должен отреагировать и перейти к активной политике, "чтобы объяснить нашим российским партнерам, что мы не будем терпеть такие попытки".

Науседа напомнил, что не только Литва, но и все страны Балтии, а также Польша сильно пострадали во время Второй мировой войны. "Наше задание - напомнить о тех огромных страданиях, которые Вторая мировая война принесла нашим странам и государствам. Мы не можем позволить этой истории повториться вновь", - добавил президент Литвы.