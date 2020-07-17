В Осло приземлился самолет Ryanair, получивший бомбовую угрозу

Норвежская полиция сообщает, что 51-летний британец, сделавший угрозу, задержан. Это уже вторая угроза взрыва бомбы на борту Ryanair на этой неделе.

На этой неделе, во вторник, 14 июля британская полиция арестовала двух мужчин, когда на другом самолете Ryanair была обнаружена записка, что на борту бомба. Ничего подозрительного на борту рейса Краков-Дублин найдено не было, сообщила местная полиция.