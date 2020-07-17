В Осло приземлился самолет Ryanair, получивший бомбовую угрозу
В столице Норвегии в пятницу приземлился пассажирский самолет авиакомпании Ryanair. Во время полета из Лондона борт получил угрозу взрыва бомбы, сообщает норвежская полиция.
Самолет с пассажирами уже ждали в аэропорту полицейские.
Норвежская полиция сообщает, что 51-летний британец, сделавший угрозу, задержан. Это уже вторая угроза взрыва бомбы на борту Ryanair на этой неделе.
"Ситуация находится под контролем полиции, задержан подозреваемый 51-летний мужчина", - сообщила полиция Норвегии.
Все пассажиры борта и персонал были эвакуированы, саперы осматривают самолет.
На этой неделе, во вторник, 14 июля британская полиция арестовала двух мужчин, когда на другом самолете Ryanair была обнаружена записка, что на борту бомба. Ничего подозрительного на борту рейса Краков-Дублин найдено не было, сообщила местная полиция.