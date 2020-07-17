Опасен для других: злостного нарушителя ПДД лишили прав

Вируский окружной суд 13 июля приговорил 48-летнего мужчину к 15 дням ареста за вождение в нетрезвом виде, добавив в качестве дополнительного наказания лишение прав на полгода. У осужденного уже есть действующие наказания за совершение подобных действий.

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Аси Малаховой, равнодушное отношение к требованиям закона подвергает опасности всех участников дорожного движения, поэтому лица, подвергающие других опасности, должны быть временно отстранены от участия в дорожном движении.

«Систематически совершая одни и те же правонарушения, не стоит надеяться, что при следующем нарушении удастся избежать более строгого наказания. Если человек ведет автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, он подвергает опасности законопослушных участников движения. Законопослушные участники движения ожидают, что их будут окружать такие же трезвые и ответственные люди. Полиция работает в том направлении, чтобы безопасность жителей была обеспечена в полном объеме», - сказала ведущий следователь.