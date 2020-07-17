Опасен для других: злостного нарушителя ПДД лишили прав

Водитель за вождение в состоянии опьянения получил 15 дней ареста и остался без прав на полгода, сообщает на своей странице в Facebook Идаская префектура.
Вируский окружной суд 13 июля приговорил 48-летнего мужчину к 15 дням ареста за вождение в нетрезвом виде, добавив в качестве дополнительного наказания лишение прав на полгода. У осужденного уже есть действующие наказания за совершение подобных действий.
По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Аси Малаховой, равнодушное отношение к требованиям закона подвергает опасности всех участников дорожного движения, поэтому лица, подвергающие других опасности, должны быть временно отстранены от участия в дорожном движении.
«Систематически совершая одни и те же правонарушения, не стоит надеяться, что при следующем нарушении удастся избежать более строгого наказания. Если человек ведет автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, он подвергает опасности законопослушных участников движения. Законопослушные участники движения ожидают, что их будут окружать такие же трезвые и ответственные люди. Полиция работает в том направлении, чтобы безопасность жителей была обеспечена в полном объеме», - сказала ведущий следователь.
Полиция напоминает, что вождение в нетрезвом виде является одним из самых серьезных нарушений закона о дорожном движении, поскольку представляет опасность для всех участников дорожного движения вне зависимости от того, передвигается ли человек на автомобиле, мотоцикле или же на другом транспортном средстве. Основными причинами, почему нетрезвый водитель представляет из себя опасность, являются его непредсказуемость и потерянная координация.