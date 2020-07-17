Новое решение Swedbank: можно инициировать платежи со счетов других банков

«Количество онлайн-платежей стабильно растет, а количество платежей, совершаемых в интернет-магазинах и на сайтах через Swedbank, выросло почти на 14% за последний год. Мы также видим, что сейчас растет желание платить за онлайн-покупки сразу, поэтому крайне важно обеспечить удобный и простой способ оплаты. Благодаря обновлённой услуге банковской ссылки интернет-магазинам, поставщикам онлайн-услуг, государственным учреждениям и другим владельцам веб-сайтов стало намного проще собирать платежи, поскольку теперь они могут объединять платежи из нескольких банков в одно удобное платежное решение», – пояснила руководитель корпоративного банкинга Swedbank Лийзи Химма.

Самым большим преимуществом для поставщика онлайн-услуг является то, что с веб-сайтом необходимо интегрировать только одно платежное решение, заключить только одно соглашение о банковской ссылке и достаточно одного банковского счета, чтобы получать платежи из разных банков.

«Это решение является частью реализации Второй директивы Европейского союза о платежных услугах (PSD2), в которой мы разрабатываем более эффективные и удобные услуги», – сказала Лийзи Химма. Ранее мы открывали клиентам возможность просматривать остатки на счетах других банков в интернет-банке Swedbank, а также инициировать платежи с этих счетов».

При совершении покупок на веб-сайте, где была добавлена банковская ссылка, покупателю будет предоставлена возможность выбрать свой собственный банк и произвести оплату немедленно на странице регистрации покупки, введя свои данные для аутентификации и подтвердив платеж обычным способом. Единственное отличие состоит в том, что лицо, впервые использующее обновленное решение для банковской ссылки, должно дать согласие, чтобы Swedbank мог инициировать платеж от его имени. Запрашивать у клиентов согласие является юридическим обязательством.

На данный момент с помощью обновленного сервиса банковских ссылок можно инициировать платежи не только в Swedbank, но и со счетов SEB и LHV.