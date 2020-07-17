Фото: невнимательность водителя стала причиной ДТП

В пятницу, 17 июля, днем в Вильянди на Таллиннской улице столкнулись Volvo и Mercedes-Benz. Водители были трезвы, никто в ДТП не пострадал, пишет Sakala.
В Центр тревоги сообщение о ДТП в Вильянди на Таллиннской улице поступило в 11.30. По предварительным данным, Volvo и Mercedes-Benz столкнулись, когда один водитель выехал со второстепенной дороги перед двигавшемся по главной дороге автомобилем. Полиция установила, что оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. По имеющейся на данный момент информации, ДТП произошло из-за невнимательности.
Люди в ДТП не пострадали, водители смогли прийти к соглашению в отношении виновника. Далее этим происшествием будет заниматься страховая компания.
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