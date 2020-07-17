Фото: невнимательность водителя стала причиной ДТП

В Центр тревоги сообщение о ДТП в Вильянди на Таллиннской улице поступило в 11.30. По предварительным данным, Volvo и Mercedes-Benz столкнулись, когда один водитель выехал со второстепенной дороги перед двигавшемся по главной дороге автомобилем. Полиция установила, что оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. По имеющейся на данный момент информации, ДТП произошло из-за невнимательности.