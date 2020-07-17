Кийк: Министерство социальных дел само финансирует оставшиеся без средств 13 НКО

По мнению Кийка, приостановка финансирования стратегических партнеров Министерства социальных дел из средств от налогов на азартные игры не имеет законных оснований. Кийк подчеркнул, что именно такую оценку решению Минфина дали юристы семи государственных учреждений, это же подтвердил и юридический анализ, проведенный Министерством юстиции.

Танель Кийк сообщил, что по решению Министерства социальных дел Центр государственных опорных услуг не обязан разбираться, какое из министерств в данной ситуации право, а какое ошибается. Поэтому Министерство социальных дел прекращает сотрудничество с Центром для выделения некоммерческим организациям средств от налогов на азартные игры. В дальнейшем 13 НКО, являющиеся партнерами Минсоцдел будут получать закрепленное договором финансирование напрямую от Министерства социальных дел.

По словам Кийка, соответствующую информацию он направил как Центру государственных опорных услуг, так и министру финансов — и министру государственного управления. Кийк добавил, что деньги должны поступить НКО в ближайшие дни.