Юри Луйк: создание кризисного резерва не должно вредить военной обороне

«По моему мнению, речь идет о вопросе государственной важности. Я высоко ценю сложившееся на сегодня сотрудничество между Департаментом полиции и погранохраны и Кайтселийтом и верю в его продолжение. Эстония - небольшая страна и резерв добровольцев в ней не бесконечен. Зачастую в этих дискуссиях Кайтселийт сравнивают с добровольными профессиональными полицейскими. Это сравнение неточно, когда мы говорим о кризисном резерве, то имеем в виду все же добровольцев, которых надо постоянно обучать, проводить с ними учения, снабжать всем необходимым», - отметил Луйк.

По словам Луйка, создание резерва добровольцев Департамента полиции и погранохраны не должно наносить ущерб организации государственной военной обороны.

«В Эстонии есть армия резервистов, поэтому важно, чтобы Силы обороны в случае кризиса могли бы немедленно задействовать всех военнослужащих и всех резервистов. Предлагающийся сейчас законопроект освобождает состоящих в кризисном резерве от выполнения воинской обязанности. Если у авторов проекта есть желание задействовать людей, не имеющих воинской обязанности, то тогда так и следует сказать. Важно, чтобы при создании новых структур не нарушалась бы работа системы резервной армии, построенной в течение последних десятилетий», - отметил Луйк.

По словам министра, остаются неясными задачи нового кризисного резерва. «Любое нападение, в том числе, и гибридная агрессия, это военная деятельность против Эстонского государства и Силы обороны должны их отразить. В том числе и тогда, когда нападают так называемые зеленые человечки, которые на самом деле никакие не человечки, а военный спецназ соседнего государства», - добавил Луйк.