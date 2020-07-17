Пт, 17.07.2020
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Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию

Озеро Байкал иногда называют голубой пряжкой Транссибирской магистрали. Это ее середина и одно из самых живописных мест на всем протяжении пути из Москвы до Владивостока.

ФОТО: Димитрий Миронов

Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков.

Поражает и удручает та скорость и легкость, с которой Госдума РФ без гласной научной экспертизы и какой-либо широкой общественной дискуссии приняла закон, разрешающий ради строительства железной дороги крупномасштабную вырубку леса, и отменяющий большинство других экологических ограничений вокруг Байкала.

Понятно, что уникальное озеро, красотой и (относительной) нетронутостью которого по праву гордятся россияне, могут просто испоганить. За примерами нанесения труднопоправимого ущерба природе и экосистемам в России далеко ходить не приходится. Достаточно вспомнить события этого лета в Норильске и загрязнение нефтепродуктами огромного полярного озера Пясино на Таймыре.

К БАМу и Транссибу хотят добавить еще и БАМ-2

Но еще большая оторопь охватывает при мысли о том, ради чего, собственно, затевается очень опасное с экологической точки зрения железнодорожное строительство в окрестностях Байкала. В большинстве сообщений СМИ просто говорится о расширении инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей. Одна огибает Байкал с севера, другая - с юга. Обеим, несомненно, требуется модернизация. К примеру, необходимо довести до конца электрификацию БАМа.

Однако для этого вряд ли потребовался бы специальный закон, разрешающий вырубку леса в зоне одного из российских объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Закон понадобился для того, чтобы дальше строить БАМ-2 и прокладывать новые туннели, короче - существенно расширять пропускную способность двух магистралей. Делается это в ожидании значительного роста экспортных грузопотоков на восток, в дальневосточные порты, причем, прежде всего и главным образом ради увеличения продаж за рубеж одного-единственного товара: угля.

До сих пор примерно половина российского экспорта угля шла в Европу, другая - в Азию. Везли и везут его из Кузбасса и других месторождений по железной дороге, для РЖД - это важнейший груз, причем с большим отрывом.

Западная Европа отказывается от угля

Но в Европе набирает силу процесс декарбонизации - отказа от углеводородного топлива и, в первую очередь, от угля, наиболее вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя, выделяющего в атмосферу при сжигании наибольшее количество парникового газа CO2. Германия решила прекратить использование угля в электроэнергетике самое позднее в 2038 году, хотя это может произойти и раньше, в большинстве стран Западной Европы окончательный отказ запланирован на ближайшие десять лет, до 2030 года.

Россия хотела бы перенаправить невостребованные в Европе объемы в Азию, но этого не позволяет нынешняя пропускная способность БАМа и Транссиба. Поэтому ради угля теперь и будут прорубать дополнительную дорогу на восток. По ней, естественно, можно будет перевозить и другие грузы, и контейнеры, и пассажиров.

Уголь - движущая сила нового закона Думы

Однако их ожидаемое количество, даже при самых оптимистичных прогнозах экономического расцвета и роста населения Дальнего Востока, а также увеличения транзитных товаропотоков из Азиатско-Тихоокеанского бассейна в Европу и обратно, вряд ли оправдывает столь масштабное расширение инфраструктуры. Ведь тому же Китаю куда ближе и выгоднее везти свои товары в Европу через Казахстан и другие страны Центральной Азии, для чего уже реализуется план "Нового шелкового пути". 

Нет, именно уголь является движущей силой того проекта, которому дала теперь зеленый свет Дума. Ведь в Москве, как и практически во всем российском обществе, по-прежнему не верят в серьезность намерений международного сообщества бороться против изменения глобального климата, да и в него в России тоже не верят.

Китай будет развивать возобновляемую энергетику

Поэтому и российские угольщики, и железнодорожники, и депутаты, и Кремль, похоже, искренне убеждены, что даже если "позеленевшая" Европа и свернет потребление угля, то в Азии спрос на него уж точно будет высоким до скончания века. Какое глубокое непонимание магистральных тенденций развития современного мира! Какое упорное игнорирование реальностей 21-го столетия!

Да тот же Китай, с которым все российские экспортеры энергоносителей связывают столько надежд, стал уже крупнейшим на планете инвестором в возобновляемые источники энергии. И не захочет Пекин, хотя бы даже из соображений международного престижа, противопоставлять себя общему тренду. Ведь есть Парижское соглашение по климату, оно заключено под эгидой ООН, а КНР в этой организации - постоянный член Совета Безопасности, есть прописанные в этом соглашении цели сокращения выбросов до 2030 и 2050 годов.

Какой Байкал достанется потомкам?

И Индия, на которую российские угольщики тоже очень рассчитывают, не сможет долго оставаться в стороне от общей переориентации планеты на более экологичное будущее. А уж в технологической способности Японии, Южной Кореи и Тайваня в сжатые сроки переключиться на возобновляемую энергетику и заменить уголь в металлургии "зеленым водородом" можно и не сомневаться.

Так что есть реальная опасность, что принятый ныне Думой закон приведет к следующему результату: дополнительную железную дорогу со всеми ее туннелями проложат, российские угольщики лет 15-20 смогут с прибылью продавать в Азию свой неэкологичный товар, затем этот бизнес заглохнет - и потомкам достанется сильно пострадавшая или даже изуродованная на века природа Байкала.

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