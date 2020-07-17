"Костры" на поверхности Солнца ФОТО: /Solar Orbiter/EUI Team; PHI Team/ESA & NASA/Cover Images

Зонд Европейского космического агентства Solar Orbiter прислал на Землю фотографии Солнца с расстояния в 77 млн километров. Так близко к светилу еще никто не приближался.На снимках, в частности, видны мини-протуберанцы, прозванные учеными "кострами". Они примерно в миллион раз меньше тех протуберанцев, которые видны в земные телескопы.

Впрочем, величина таких зон по земным масштабам все равно довольно значительна.

"Самые маленькие из них занимают пару пикселей на наших снимках, - говорит Дэниел Мюллер - ученый из Европейского космического агентства. - Каждый пиксель соответствует 400 км - таково пространственное разрешение. Так что по размеру они равны некоторым европейским странам. Но могут существовать и более мелкие".

Эти небольшие языки пламени, разбросанные по поверхности Солнца, могут играть важную роль в загадочном феномене, известном как разогрев короны. Корона, или разреженная внешняя оболочка Солнца, в 200-500 раз горячее его внутренних слоев.

"Поверхность Солнца сравнительно холодна, ее температура составляет около 5,5 тыс. градусов. Она окружена крайне горячей атмосферой, разогретой до более чем миллиона градусов, - объясняет Мюллер. - Великий американский астроном Юджин Паркер выдвинул теорию, согласно которой большое количество протуберанцев меньшего размера и может быть механизмом, который разогревает корону".

Какой бы ни была их роль, раньше ученые их не замечали из-за небольшого размера, отмечает Дэвид Бергманс из бельгийской Королевской обсерватории, который работает с установленной на борту зонда ультрафиолетовой камерой высокого разрешения (Extreme Ultraviolet Imager).

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Пока неизвестно, является ли механизм их образования таким же, как у больших протуберанцев, говорит еще один ученый, принимающий участие в проекте, - доктор Дэвид Лонг. "Когда Solar Orbiter приблизится к Солнцу еще больше, а наша звезда сделается активнее, у нас появится возможность изучить это явление подробнее", - рассказывает Лонг, работающий в лаборатории космических исследований имени Мулларда Университетского колледжа в Лондоне.

Собранный в Британии Solar Orbiter был запущен в феврале нынешнего года с мыса Канаверал для исследования динамических процессов на Солнце.

Солнечное излучение оказывает огромное влияние на Землю, далеко не исчерпывающееся светом и теплом.

Порой оно бывает вредным: солнечные вспышки, сопровождающиеся выбросами заряженных частиц, которые воздействуют на земное магнитное поле, выводят из строя электронику на спутниках и создают радиопомехи. Solar Orbiter должен помочь ученым лучше прогнозировать эти явления.

"Нынешняя ситуация с коронавирусом продемонстрировала, как важно всегда быть на связи, а спутники как раз помогают поддерживать такую связь, - говорит научный руководитель Британского космического агентства Кэролайн Харпер. - Поэтому важно знать как можно больше о Солнце, чтобы предсказывать космическую погоду, так же, как мы научились предсказывать земную".