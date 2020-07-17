Коренное население Юты боится радиоактивных отходов из Силламяэ

В одном из самых бедных округов Юты — Сан-Хуане — живет коренное население Америки, и там же в местечке под названием Уайт Меса располагается одноименный завод. По мнению коренного населения и защитников окружающей среды, план по импорту из Эстонии будет означать опасное расширение деятельности завода по переработке радиоактивных побочных продуктов.

Данный завод был построен в 1979 году, он был предназначен для переработки урановой руды, добываемой на плато Колорадо, чем завод и занимался в течение 20 лет.

«Штат Юта должен понять и признать реальность, что завод уже давно превысил проектный срок службы и уже не является обычным заводом по переработке урана, а свалкой для радиоактивных отходов, и который хочет проработать еще десятки лет, если не тысячи», - значится в документе, который подписало племя коренного населения Юты в пятницу.

Для владельца завода — компании Energy Fuels — импорт отходов из Эстонии был бы спасательным кругом, поскольку убыток фирмы в первом квартале этого года достиг 7,8 миллиона долларов. В марте глава компании объявил, что отрасль переработки урана в США на грани краха.

Речь идет о 660 тоннах отходов, которые в настоящее время находятся в Силламяэ, в двух тысячах бочек. Это был бы первый импорт Energy Fuels не из Северной Америки. Радиоактивная пыль является побочных продуктом при производстве тантала и ниобия на предприятии Silmet и содержит уран. В Эстонии оставлять отходы нельзя, поскольку у нас нет лицензии на переработку радиоактивных материалов.

По данным Energy Fuels, в радиоактивных отходах из Силламяэ содержится достаточно урана, поэтому было бы полезно их переработать. По оценке критиков, фирма примет отходы, которые будут просто храниться на территории завода.

«Сырье имеет важное значение для экономической устойчивости завода, особенно с учетом текущей ситуации на урановом рынке», - сказал исполнительный директор Energy Fuels Пол Горансон. Отходы из Силламяэ помогут сохранить работу 70-и человек.

Energy Fuels прогнозирует, что спрос на уран в США будет расти, поскольку администрация президента Дональда Трампа планирует выделить 1,5 миллиарда долларов на закупку топлива у отечественных производителей. Однако план требует еще одобрения со стороны Конгресса США.

На данный момент США импортируют более 90 процентов урана, который необходим для их ядерных реакторов.