Пт, 17.07.2020
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Волость ищет законные способы для запрета лагеря хиппи

Тест на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

В пятницу, 17 июля, состоялась встреча представителей волости Антсла, Департамента здоровья, полиции и других учреждений в связи с запланированным открытием в волости лагеря хиппи, который будет работать в течение месяца. На встрече волости было рекомендовано запретить этот лагерь из-за возможного распространения коронавируса, передает Rus.ERR.

"Участвовавшие в совещании представители государственных структур рекомендовали волости принять постановление о запрете такого мероприятия, и мы попытаемся это сделать. Но юридически очень трудно запретить то, о чем не спрашивали", - пояснил заместитель старейшины волости Антсла Курмет Мюйрсепп тот факт, что ходатайства о разрешении проведения лагеря волости никто не представлял.

Представитель Департамента здоровья Тия Лухт отметила, что самое большое беспокойство вызывает интернациональность мероприятия. 

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