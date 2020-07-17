Волость ищет законные способы для запрета лагеря хиппи

"Участвовавшие в совещании представители государственных структур рекомендовали волости принять постановление о запрете такого мероприятия, и мы попытаемся это сделать. Но юридически очень трудно запретить то, о чем не спрашивали", - пояснил заместитель старейшины волости Антсла Курмет Мюйрсепп тот факт, что ходатайства о разрешении проведения лагеря волости никто не представлял.