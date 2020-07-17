Полицейские задержали в Эстонии незаконных иностранных работников

По словам руководителя службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерса, полицейские проверили работавших на предприятии иностранцев, которых было более 30. На данный момент установлено, что пятеро из них работали в Эстонии без законного основания.

«У четверых граждан Грузии и одного гражданина Украины были действительные визы для пребывания в Эстонии, но, к сожалению, их трудоустройство не было зарегистрировано корректно», - сказал Петерс. В отношении всех нарушителей полиция начала производство о проступке и им в рамках ускоренного производство назначен денежный штраф.

По словам Марго Петерс, согласно Закону об иностранцах, выполнять в Эстонии краткосрочную работу может иностранец, у которого есть законное основание для пребывания в Эстонии и который до начала работы был зарегистрирован в Департаменте полиции и погранохраны.

Помимо обязательной регистрации, работодатель обязан платить работнику минимум среднюю зарплату в Эстонии и связанные с ней налоги. «Это дает иностранному работнику большую уверенность в том, что его работодатель заслуживает доверия, а у работодателя есть уверенность в том, что у него не будет проблем с работниками, и он сможет выполнять свои заказы вовремя», - сказал Петерс.