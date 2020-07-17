В июне дефляция в Эстонии была одной из самых сильных в ЕС

В прошлом месяце дефляция была выше, чем в Эстонии, только на Кипре (2,2 процента) и в Греции (1,9 процента). В июне инфляция была выше всего в Польше (3,8 процента), Чехии (3,4 процента) и Венгрии (2,9 процента), сообщила служба Eurostat.

За месяц до того инфляция составляла 0,1 процента в еврозоне и 0,6 процента в ЕС.

По сравнению с маем годовая инфляция упала в семи странах ЕС и поднялась в 20.

Более всего уровень инфляции за июнь вырос за счет цен на продукты питания, алкоголь и табак (0,6 процентных пункта), цен на услуги (0,55 процентных пункта) и цен на промышленные товары (0,05 процентных пункта). Уровень снизился за счет цен на энергию (0,93 процентных пункта).