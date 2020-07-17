Фото ⟩ Рядом с озером Юлемисте появится футуристическая высотка

Победившая на архитектурном конкурсе работа бюро Kadarik Tüür Arhitektid называется "Kivi Maja" ("Каменный дом", "Дом-камень"), вдохновением для нее послужили фольклор, природа и окрестности.

Поскольку речь идет об охранной зоне вокруг озера Юлемисте и постройка других зданий там исключена, Maru Ehitus и таллиннские власти пожелали, чтобы будущее здание было особенным и стало своеобразным ориентиром.

"Архитекторам был дан мотив камня Линды (В эпосе "Калевипоэг" говорится о том, что озеро Юлемисте возникло из слез Линды, когда она оплакивала гибель своего мужа Калева – прим. ред.) и задача придумать особенный в архитектурном плане проект", – рассказал ERR заказчик планировки Яан Курм.