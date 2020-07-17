Список стран, приезжие из которых должны пробыть в Эстонии на карантине, изменен

Правило двухнедельной самоизоляции не действует для прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.

На данный момент в Эстонию въезжать могут жители Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Сообщения об ограничениях и требованиях к странам можно найти на сайте МИД.