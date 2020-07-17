Список стран, приезжие из которых должны пробыть в Эстонии на карантине, изменен

Учитывая число больных COVID-19, начиная с понедельника, 20 июля на двухнедельной самоизоляции должны провести прибывающие из следующих стран: Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры.
Правило двухнедельной самоизоляции не действует для прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.
На данный момент в Эстонию въезжать могут жители Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.
Сообщения об ограничениях и требованиях к странам можно найти на сайте МИД.
Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей и где нет необходимости оставаться в изоляции.