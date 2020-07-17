Пт, 17.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
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  • Список стран, приезжие из которых должны пробыть в Эстонии на карантине, изменен

Список стран, приезжие из которых должны пробыть в Эстонии на карантине, изменен

Пассажиры Tallink Superstar.

ФОТО: Tairo Lutter

Учитывая число больных COVID-19, начиная с понедельника, 20 июля на двухнедельной самоизоляции должны провести прибывающие из следующих стран: Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры.

Правило двухнедельной самоизоляции не действует для прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.

На данный момент в Эстонию въезжать могут жители Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Сообщения об ограничениях и требованиях к странам можно найти на сайте МИД.

Из-за распространения коронавируса МИД настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей и где нет необходимости оставаться в изоляции.

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