МОК: места проведения и расписание Олимпийских игр остаются в силе

"Оргкомитет "Токио 2020" в лице президента Йоширо Мори и генерального директора Тоширо Муто на сегодняшней сессии МОК подтвердил, что все места проведения и расписание Игр неизменны", - говорится в сообщении.

"В своем отчете для сессии МОК они подтвердили, что все 43 места проведения соревнований, Олимпийская деревня, Международный вещательный центр и главный пресс-центр примут Олимпийские игры в 2021 году. Оргкомитет также объявил, что расписание соревнований останется без изменений, за исключением небольших корректировок по времени", - отмечается там же.