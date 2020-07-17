МОК: места проведения и расписание Олимпийских игр остаются в силе

Оргкомитет "Токио 2020" не планирует менять объекты для проведения летних Олимпийских игр, которые перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
"Оргкомитет "Токио 2020" в лице президента Йоширо Мори и генерального директора Тоширо Муто на сегодняшней сессии МОК подтвердил, что все места проведения и расписание Игр неизменны", - говорится в сообщении.
"В своем отчете для сессии МОК они подтвердили, что все 43 места проведения соревнований, Олимпийская деревня, Международный вещательный центр и главный пресс-центр примут Олимпийские игры в 2021 году. Оргкомитет также объявил, что расписание соревнований останется без изменений, за исключением небольших корректировок по времени", - отмечается там же.
Ранее сообщалось, что Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.