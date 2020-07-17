В Барселоне вновь вводятся ограничения: закрывают ночные клубы, спортзалы и объекты культуры

Ожидается, что режим действия новых мер продлится две недели.

Среди объявленных мер - ограничение количества посетителей в барах и ресторанах, а также закрытие ночных клубов, спортзалов и объектов культуры.

Кроме того, жителей Барселоны призвали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Запрещено собираться группами более 10 человек.