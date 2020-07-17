Пт, 17.07.2020
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В Барселоне вновь вводятся ограничения: закрывают ночные клубы, спортзалы и объекты культуры

Барселона.

ФОТО: Shutterstock

Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

Ожидается, что режим действия новых мер продлится две недели.

Среди объявленных мер - ограничение количества посетителей в барах и ресторанах, а также закрытие ночных клубов, спортзалов и объектов культуры.

Кроме того, жителей Барселоны призвали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Запрещено собираться группами более 10 человек.

Накануне власти Каталонии сообщили, что зафиксировали около 1,3 тыс. новых случаев заболевания, больше половины из них приходится на Барселону и ее окрестности.

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