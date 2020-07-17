Amnesty International обвиняет власти Белоруссии в дискриминации женщин

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призывает власти Белоруссии воздержаться от шовинизма и других видов дискриминации в отношении оппозиционных активисток. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте AI в пятницу, 17 июля, Минску следует "немедленно прекратить свою агрессивную кампанию, нацеленную на активисток и членов семей оппозиционных политиков, в ходе которой используются мизогинистские методы".

Власти страны угрожают женщинам из окружения оппозиционеров, например, взятием их детей под опеку государства или применением насилия сексуального характера, указывают правозащитники. В частности, 16 июня тогда еще не зарегистрированный кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что ей и ее детям поступили угрозы с требованием выйти из предвыборной гонки. В качестве примера называется также оказание давления на журналистку Ларису Щирякову.

За месяц до выборов президента Белоруссии действующий глава государства выступил на местном телевидении в прайм-тайм с заявлением сексистского характера, отмечает глава отделения AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс. По ее словам, в настоящее время в Белоруссии женщины подвергаются политически мотивированным преследованиям, запугиваниям и домогательствам.

Лукашенко: "Конституция в стране не под женщину"

В мае и июне Лукашенко высказался против того, чтобы новым президентом страны становилась женщина. Сначала он заявил, что "конституция в стране не под женщину", а потом объяснил, что имел в виду, "что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу, а если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага".