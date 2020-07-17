Кая Каллас: пытаемся убедить "Отечество", что коалиция с нами для них лучше

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас заявила в пятницу в интервью Vikerraadio, что она пытается убедить партию "Отечество", которая входит в правительство, что правящая коалиция с Партией реформ будет для них лучшей альтернативой нынешней коалиции, пишет Rus.ERR.
Политик с большим стажем социал-демократ Эйки Нестор сказал на этой неделе в интервью ERR, что избиратели не верят, что оппозиция сможет свергнуть действующее правительство.
Каллас отметила, что Партия реформ постоянно разговаривает, прежде всего, с членами "Отечества", чтобы убедить их, что Партия реформ в правительстве может решать "действительно важные вопросы".
"Если посмотреть на то, как в правительстве наносятся друг другу оскорбления, то эти личные раны, безусловно, разрушают все сотрудничество внутри правительства", - сказала Каллас.
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