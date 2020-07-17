Кая Каллас: пытаемся убедить "Отечество", что коалиция с нами для них лучше

Политик с большим стажем социал-демократ Эйки Нестор сказал на этой неделе в интервью ERR, что избиратели не верят, что оппозиция сможет свергнуть действующее правительство.

Каллас отметила, что Партия реформ постоянно разговаривает, прежде всего, с членами "Отечества", чтобы убедить их, что Партия реформ в правительстве может решать "действительно важные вопросы".