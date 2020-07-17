Макет старой Нарвы открылся как часть выставки, заставляющей задуматься о городе 2034 года

“Позади - крутой поворот”

Летом выставка будет работать каждый день с 10 до 18 часов (билеты - 8€ для взрослых и 4€ для детей). Каждый час в большом зале с макетом будет начинаться экскурсия, после которой в соседнем кинозале можно будет посмотреть фильм.

Фильм, собранный из архивов эстонского телевидения, будит ностальгические чувства. На экране - Нарва 80-х: люди, праздники, огромные предприятия того времени - Кренгольм, ГРЭС, НКСМ, мебельная фабрика, завод хромовых кож (единственный из них, стабильно работающий сейчас). Стоя в Ивангороде на фоне нарвского замка, руководитель города Валерий Четвергов говорит, что в 80-м году в Нарве жили 80 тысяч человек, в 81-м - 81 тысяча. А к 2000-му - будет не меньше 100 тысяч жителей.

Завершается фильм старым клипом Анне Вески, где она раз за разом поет “позади - крутой поворот”, и титрами с парадоксальной для исторического фильма фразой - “Нарва нуждается в будущем больше, чем в прошлом”.

“1684 год - это шведское время, первая эпоха, когда Нарва была богата, расцветала. Другая цифра - это 1984 год. Это советское время, когда Нарва, как будто, тоже расцветала, - объясняет цифры в названии выставки руководитель Нарвского музея Иво Пости. - А в 2034-м мы ждем, чтобы вновь был расцвет. Это год, когда Эстония опять может получить титул Культурной столицы Европы. Это намек на то, что “крутой поворот” у нас уже позади. Но еще будут возможности - надо к ним идти”.

Барокко в интерьере 80-х

Макет старой Нарвы - одна из достопримечательностей города - родился в руках энтузиаста Федора Шанцына в зале ратуши, но когда историческое здание готовили к реконструкции, макет оказался бездомным. После долгих споров и волнений город передал макет Нарвскому музею, а площади для его экспонирования предоставил предприниматель Александр Брокк, руководитель упомянутого в историческом фильме кожзавода Nakro.

Место, в котором расположилась выставка - это два смежных зала на третьем этаже бывшего административного корпуса мебельной фабрики на ул. Тиймана. Залы разделяет стена и сцена, которую можно открыть из одного или другого зала. В одном зале разместился макет старой Нарвы и другие экспонаты из шведского и советского времени, в другом - кинозал с креслами, которые сделали когда-то на этой самой мебельной фабрике.

Владелец здания Александр Брокк рассказал, что помещение, где расположился макет, было в ужасном состоянии, протекала крыша, обвалился потолок. Зал не просто отремонтировали, а отреставрировали, вернув интерьер, уникальное потолочное покрытие, светильники и мебель 80-х годов.

“Сняли несколько сантиметров пола, стены снова оштукатурили… Батареи сейчас выпускают белые, плоские, красивые, я их уже купил и приготовил, но сказали - нет-нет, нужно, как раньше, и пришлось ставить старые, чугунные”, - рассказал Александр Брокк.

В работе - макет кренгольмской больницы, построенной в 1913 году. По словам Федора Шанцына, это - первое фото рождающегося макета Кренгольма. ФОТО: Николай Андреев

Следующий макет будет в полтора раза больше

Федор Шанцын уже горит своим следующим проектом - макетом Кренгольма, который покажет не только здания самой мануфактуры, но и весь промышленный город с кренгольмскими казармами, а также ивангородскую Парусинку с фабриками и каналами, которые давным-давно закопаны и забыты. Этот макет создается в том же масштабе 1:100, что и макет старой Нарвы, но будет в полтора раза больше.

Федор мечтает, что одинаковый масштаб когда-нибудь позволит соединить два макета, хотя сейчас и вопрос, где в будущем размещать огромный макет Кренгольма, пока без ответа.

Кренгольм в первые десятилетия своего существования в прямом смысле был отдельным городом, он входил в Везенбергский уезд Эстляндской губернии, в то время как Нарва - в Ямбургский уезд Санкт-Петербургской губернии. Граница губерний, говорит Федор Шанцын, проходила по нынешней улице Рая, ведущей на Липовку. От нее и почти до Кренгольма стоял район Иоахимсталь, от которого остались Александровская церковь и еще несколько зданий. Историю этого района Шанцын тоже внимательно изучает сейчас.

“Нарва, Кренгольм и Иоахимсталь - это три разных объекта, - говорит Федор Шанцын и добавляет. - В истории даже сохранилось, как власти Кренгольма просили власти Нарвы выделить казаков для усмирения рабочих во время стачки”.