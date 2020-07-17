На двух фермах в Латвии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
В пятницу, 17 июля, в двух домашних свиноводческих хозяйствах в Рудбаржской волости, Латвия были подтверждены вспышки африканской чумы свиней у домашних свиней. В общей сложности на фермах находятся 11 500 домашних свиней, сообщает Rus.TVNET.
Африканская чума свиней констатирована в хозяйстве Korkalns - там находятся 9800 домашних свиней. В Свою очередь в хозяйстве Kalna dzenīši, где также произошла вспышка заболеваемости, находятся 1700 свиней. Оба хозяйства друг от друга находятся на расстоянии полутора километров.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) начал мероприятия по преодолению африканской чумы в обеих хозяйствах - будут уничтожены более 11 500 свиней.
В хозяйствах установлен карантин - в радиусе трех километров вокруг пострадавших хозяйств находится защитная зона, а в радиусе десяти километров - зона надзора. В находящихся на этой территории хозяйствах будет усиленно контролироваться соблюдение правил регистрации и биобезопасности свиней, а также состояние их здоровья. Особое внимание уделяется перевозке свиней, а также продуктов из свинины.
В зонах защиты и надзора PVD запрещено перевозить свиней с одной фермы на другую, а также вывозить свиней и свиное мясо за пределы этих зон.
PVD начала эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на фермы.
PVD призывает фермеров, держащих в хозяйстве свиней, быть ответственными и соблюдать меры биобезопасности, в том числе избегать прямого или непрямого контакта домашних свиней с дикими животными. Кроме того, домашних свиней нельзя поить водой из открытых водоемов и кормить скошенной во дворе травой и термически не обработанным картофелем. Помещения свинофермы нужно регулярно чистить и дезинфицировать.
Как сообщалось, первый в этом году случай заболевания домашних свиней африканской чумы свиней в Латвии был констатирован 6 июля в хозяйстве Гудениекской волости Кулдигского края, где находилась 31 свинья.