На двух фермах в Латвии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Африканская чума свиней констатирована в хозяйстве Korkalns - там находятся 9800 домашних свиней. В Свою очередь в хозяйстве Kalna dzenīši, где также произошла вспышка заболеваемости, находятся 1700 свиней. Оба хозяйства друг от друга находятся на расстоянии полутора километров.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) начал мероприятия по преодолению африканской чумы в обеих хозяйствах - будут уничтожены более 11 500 свиней.

В хозяйствах установлен карантин - в радиусе трех километров вокруг пострадавших хозяйств находится защитная зона, а в радиусе десяти километров - зона надзора. В находящихся на этой территории хозяйствах будет усиленно контролироваться соблюдение правил регистрации и биобезопасности свиней, а также состояние их здоровья. Особое внимание уделяется перевозке свиней, а также продуктов из свинины.

В зонах защиты и надзора PVD запрещено перевозить свиней с одной фермы на другую, а также вывозить свиней и свиное мясо за пределы этих зон.

PVD начала эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на фермы.

PVD призывает фермеров, держащих в хозяйстве свиней, быть ответственными и соблюдать меры биобезопасности, в том числе избегать прямого или непрямого контакта домашних свиней с дикими животными. Кроме того, домашних свиней нельзя поить водой из открытых водоемов и кормить скошенной во дворе травой и термически не обработанным картофелем. Помещения свинофермы нужно регулярно чистить и дезинфицировать.