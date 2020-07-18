Фальшивой статистикой пытаются доказать «панику» вокруг Covid-19

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

ФОТО: Re:baltica

Ряд пользователей в комментариях к посту пишут, что это фейк и выражают сомнения в правдивости этих цифр. Тем не менее, публикацией поделилось уже 5000 человек.

Источник статистики смертей автор поста не называет. Конкретные месяцы, за которые опубликованы эти данные, также не указаны: написано только, что "за последние два месяца". Так как информация опубликована 13 июля, можно сделать вывод, что речь идет об июне и мае. Однако, такие данные "за последние два месяца" можно найти опубликованными на Facebook ещё в апреле, а также в мае. С точно такими же числами.

ФОТО: Re:baltica

Re:Check попросил у автора поста Vadim Vasiljev уточнить, о каких конкретно месяцах идёт речь, а также указать источник данных. Ответа не последовало.*

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 13 июля (день публикации конкретного поста на Facebook) в мире было зарегистрировано всего 566 654 смертей от нового коронавируса Covid-19. А на день публикации конкретного поста на Facebook – 5037 смертей. В публикации утверждается, что от коронавируса было 14 687 смертей за два месяца. Для сравнения: например, лишь за первые три дня мая от Covid-19 умерло более 20 000 человек - это уже больше числа, указанного автором поста.

Ежедневные отчеты ВОЗ свидетельствуют, что за первые четыре дня, каждого из последних двух месяцев (май и июнь), а также в июле от Covid-19 умирало людей больше, чем будто бы умерло, по утверждению в публикации, за оба последних месяца в целом.

Также и данные за первые четыре дня июля показывают, что от нового коронавируса умерло больше людей, чем "за два месяца":

Re:Check ранее уже писал про схожие несуществующие данные, которыми делился ряд людей. Также отмечалось, что сравнивать смертность от коронавируса, например, с погибшими в дорожно-транспортных происшествиях или со смертностью от самоубийств - некорректно.

При этом, за исключением коронавируса, проверить данные об остальных причинах смертности, указанных в публикации, крайне сложно. Так ВОЗ не публикует всеобъемлющие ежемесячные данные. Организация в конце каждого года публикует статистику смертности за прошедший год, и на данный момент новейшие доступные данные опубликованы в конце 2019 года - за 2018 год.

По данным ВОЗ, в 2018 году, в среднем каждые два месяца от малярии умерло примерно 67 500 человек, а не 140 584, как утверждается в посте на Facebook. От рака в среднем умерло 1,6 миллиона человек, а не 1177141. Табак, по информации ВОЗ, убивает примерно 8 миллионов людей в год, то есть примерно 1,3 миллиона каждые два месяца, а не 716 498 человек. В свою очередь, в среднем в год 3 миллиона смертей являются результатом злоупотребления алкоголем.

Это примерно 500 тыс. каждые два месяца, а не 358 471, как написано в публикации на Facebook.