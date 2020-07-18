Расчет родительской зарплаты может измениться

Родительская зарплата со следующего года, возможно, будет рассчитываться по новой схеме из-за экономических последствий коронавируса.
Чтобы облегчить жизнь будущим родителям, которые ожидают пополнения семейства в следующем году, но в этом из-за пандемии потеряли работу, в Министерстве внутренних дел разрабатывается законопроект, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Если один из родителей остался в пандемию без работы, то этот период не будет учитываться при расчете его средней зарплаты за год.
Нововведение не коснется родителей, которые попали под сокращение зарплат. Главный критерий - ходатайствующий о пособии родитель должен быть официально зарегистрирован на бирже.
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