Расчет родительской зарплаты может измениться

Чтобы облегчить жизнь будущим родителям, которые ожидают пополнения семейства в следующем году, но в этом из-за пандемии потеряли работу, в Министерстве внутренних дел разрабатывается законопроект, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Если один из родителей остался в пандемию без работы, то этот период не будет учитываться при расчете его средней зарплаты за год.

Нововведение не коснется родителей, которые попали под сокращение зарплат. Главный критерий - ходатайствующий о пособии родитель должен быть официально зарегистрирован на бирже.