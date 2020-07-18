Сб, 18.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай

Расчет родительской зарплаты может измениться

Евро.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Родительская зарплата со следующего года, возможно, будет рассчитываться по новой схеме из-за экономических последствий коронавируса. 

Чтобы облегчить жизнь будущим родителям, которые ожидают пополнения семейства в следующем году, но в этом из-за пандемии потеряли работу, в Министерстве внутренних дел разрабатывается законопроект, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

Если один из родителей остался в пандемию без работы, то этот период не будет учитываться при расчете его средней зарплаты за год. 

Нововведение не коснется родителей, которые попали под сокращение зарплат. Главный критерий - ходатайствующий о пособии родитель должен быть официально зарегистрирован на бирже.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ