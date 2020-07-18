Видео ⟩ Трагедия на Лаагна-теэ ничему не научила? В Таллинне вновь устроили бешеные гонки

Центр надзора за дорожным движением отметил, что, к сожалению, не все участники дорожного движения сделали правильные выводы из трагических событий на Лаагна-теэ. В четверг, 16 июля, вечером патруль расследовал ДТП, обстоятельства которого помогла прояснить запись с авторегистратора.

«Увиденное на записи и поведение сторон на месте происшествие дало основание полагать, что речь идет о знакомых. Общественная дорога — это не место для соревнований между собой в водительских навыках. Такими действиями люди подвергают опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Даже маленькая ошибка может привести к тяжелым последствиям», - пишет на своей странице в Facebook Центр надзора за дорожным движением.

Центр сообщил, что, к счастью, на этот раз ДТП привело только к имущественному ущербу и в дальнейшем этим инцидентом будет заниматься страхования компания, но увиденное на записи должно быть хорошим примером того, как мало надо для того, чтобы произошло ДТП. «Учитесь на чужих ошибках, а не на своих», - призывает полиция.

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