Фото ⟩ Их пугали вирусом, сообщали о теракте, но люди все равно вышли: Хабаровск снова протестует

В Хабаровске не утихают протесты против ареста главы региона. Митингующие 18 июля провели митинг у здания правительства края. Оценки численности, приводимые местными СМИ, существенно разнятся - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч, пишет DW.

Жара, лагающая связь, но мы справились и показали вам второй субботний митинг в поддержку Сергея Фургала!



Всё материалы из этого треда можно использовать с указанием авторства штаба. На карту 4274 3200 3708 2537 можно отправить деньги на улучшение качества трансляций. Спасибо! pic.twitter.com/G8wXSVT852 — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 18, 2020

Затем протестующие прошли к мэрии города, требуя встречи с мэром Сергеем Кравчуком, который накануне допустил, что некоторые протестующие получают деньги за участие в акции. Пресс-служба мэрии позднее заявила, что слова Кравчука были ошибочно истолкованы.

В административном центре Приморского края Владивостоке сегодня также состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митингующие собрались на одной из центральных площадей с плакатами в поддержку губернатора соседнего региона. Некоторые протестующие также указывали на экологические проблемы своего края.

ФОТО: Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

В акции участвовали несколько сотен человек, сообщает портал vd.ru. Митинг носил мирный характер, по его окончании участники устроили шествие по одной из улиц в сопровождении байкеров.

Baza рассказала об установке властей пугать людей

Телеграм-канал Baza сообщил, что власти соседнего с Хабаровским краем Приморья специально приказали местным журналистам пугать жителей эпидемией, чтобы они не собирались на митинги за Фургала, передает Newsru.

От журналистов требуют дискредитировать организаторов и "тиражировать угрозу заражения" коронавирусной инфекцией на митингах.​ Местные власти обвиняют в росте заболеваемости COVID-19 "горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек".

Техническое задание для журналистов рассылали несколько дней назад. Местные чиновники не подтвердили подлинность этого распоряжения, но ее подтвердили сотрудники двух местных изданий.

Тех, кто откажется отрабатывать тему, обещали уволить. И уже выполняют свое обещание: сотрудница одного из изданий рассказала о документе от властей у себя в соцсетях, после чего начальство попросило ее уволиться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают "недопустимыми" подобные попытки ограничения работы журналистов.

Правительство Приморья тем временем предупредило жителей о необходимости неукоснительного соблюдения санитарных ограничений в связи с эпидемией коронавируса: "Нарушителей могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности". Это, однако, не помешало властям края одновременно пригласить жителей Владивостока на "Фестиваль приморских овощей", замечает газета "Коммерсант".

Федеральный информационный центр по борьбе с COVID-19 15 июля сообщил, что Хабаровский край - единственный регион страны, где на протяжении 10 недель есть "тенденция постоянного увеличения заболеваемости" ковидом. На городской больнице N 2 в Хабаровске, где лечатся пациенты с коронавирусом, 17 июля появился обращенный к протестующим плакат "Мы просим тишины".

В пятницу появилось заявление ФСБ о предотвращении теракта в Хабаровске. Как утверждает ведомство, 32-летний гражданин центральноазиатской республики собирался устроить теракт по указанию "главарей международных террористов". Кто именно имеется в виду - неясно.

В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился "в местах массового скопления людей" с использованием "зажигательных устройств".