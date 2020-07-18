Опасный инцидент на Штромке: люди решили погонять на лодке среди купающихся

Вчера примерно в 17 часов береговая охрана G4S заметила на пляже Штромка, что моторная лодка на большой скорости мчится среди купальщиков в отведенной для купания зоне. На пляже в это время находилось около 3000 человек.

Спасатели на воде подплыли на своей лодке к мужчине и женщине, которые совершали увеселительную поездку по запрещенной территории, и попросили их покинуть обозначенную буйками зону. Также они сообщили о произошедшем Департаменту полиции и погранохраны. Стражи порядка быстро отреагировали на инцидент, подплыли на катере к мужчине и женщине, которые на своей лодке подвергли купальщиков опасности, и побеседовали с ними.