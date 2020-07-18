Во сколько в Эстонии обойдется гневный комментарий?

Если с Лийны требуют 1500 евро за причинение морального ущерба вместе с расходами на юридическую помощь, то, по словам Ыннели Матт, эта суммы может доходить до 10 000 евро. Матт добавила, что за неуплату людям сразу же угрожают дополнительными процентами, требованием о выплате процентов по умолчанию и увеличением судебных издержек и основным требованием.

Должна ли свобода слова быть ограничена?

Юрист Ыннели Матт ФОТО: Raul Mee

Юридическая контора Матт не единственная, кто решил выступить против действий Сарве. «Адвокаты, которые хотят внести свой вклад в защиту свободы слова, сконцентрированы в некоммерческой организации под названием «Свобода слова». По словам руководителя проекта Габриэль Пихл, сайт sõnavabadus.ee создан из-за реальной угрозы цензуры.

«Люди больше не осмеливаются привлекать внимание к проблемам в обществе, потому что боятся возможного требования возмещения ущерба за клевету. Недемократические политические силы могут воспользоваться этим», - прокомментировала Пихл.

По словам Матт, ее цель - отстаивать интересы своих клиентов, а также свободу слова и выражения. «Наша цель - не бороться с правонарушителями, не оправдывать незаконную диффамацию и не уничтожать Сарве», - пояснил Матт, добавив, что письма с требованием вызывают у людей страх, и запугивание не является ответом. По словам Матт, следствием может быть ограничение свободы мнений и их выражения, особенно для тех, кто не может отстоять свои права экономически.