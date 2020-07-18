Во сколько в Эстонии обойдется гневный комментарий?

В начале июня против ведущего Sky Plus Алари Кивисаара была подана петиция с требованием убрать его голос из эфира. Кивисаар объявил, что намерен со своим защитником Робертом Сарве привести к ответственности всех клеветников. Юридическое бюро решило объединить людей, которые получили исковые заявления от Сарве, и начать борьбу за сохранение свободы слова против ведущего, передает Postimees.
Адвокат Роберт Сарве разослал клеветникам ведущего, отыскав их IP-адреса, сотни исковых писем от имени своего клиента, требуя в качестве компенсации несколько тысяч евро.
Глава юридической консультации Ыннели Матт сообщила, что несколько десятков человек уже обратились к ним за помощью касательно этого вопроса. Среди них на прошлой неделе Лийна (имя изменено) получила исковое заявление из-за написанного в Дельфи комментария о покупке автомобиля общественной фигурой Бригитте Сюзанне Хунт.
За предполагаемое оскорбление с Лийны намерены взыскать тысячи евро и расходы на юридическую помощь. «Я совершенно обычный человек-невидимка, который ничего не знает об автомобилях. Зачем мне вообще это нужно было комментировать», - задается вопросом Лийна.
История тем интереснее, что, по словам Лийны, она не писала никаких комментариев, и никто в ее семье не мог этого сделать. Кроме того, его фактический и заявленный IP-адрес не совпадают. «Я отправила запрос своему провайдеру интернета и телевидения, все еще жду ответа», - сказала Лийна.
IP-адреса выдаются телекоммуникационными компаниями. По словам начальника службы безопасности Telia Айгара Кяиса, это делается только в случаях, предусмотренных законом, и для этого должно быть постановление суда. Он добавляет, что они не могут определить, кто написал комментарий. «Мы можем только сказать, с какого адреса это было сделано и от чьего имени заключен договор об интернет-обслуживании. Кто живет в этой квартире и пользуется подключенными к домашней сети компьютерами и телефонами Telia не знает и знать не обязана», - пояснил Кяис.
Защитите свою домашнюю сеть
По словам юриста фирмы Serenissimus Кеннета Ривиса, IP-адрес может быть достаточной причиной для отправки искового заявления, но он не должен быть единственным доказательством. «У сети может быть много пользователей разных устройств, кроме того, в настоящее время можно скрывать и изменять IP-адрес, используя различные решения в области информационных технологий. Сегодня VPN или виртуальная приватная сеть - только один из золотых ключей к защите вашей конфиденциальности. Однако искусственное изменение IP-адреса с помощью программ может привести к установлению ложного пользователя, который на самом деле может не иметь никакого отношения к комментарию, особенно в тех случаях, когда лицо оставило свою домашнюю сеть полностью незащищенной. Злоумышленники могут легко захватить незащищенные сети и проводить различные операции с помощью IP-адреса. Защищайте свои сети так, как по вечерам задвигаете шторы», - объяснил Ривис свою позицию.
Однако, по словам Сарве, существует прецедентное право, согласно которому, если владелец IP-адреса не может доказать, что комментарий был написан кем-то другим, считается, что он написал комментарий. «Аргументация очень проста: только владелец интернет-соединения может контролировать, кто использует его», - пояснил Сарве.
«Как только владелец IP-адреса предоставит нам данные настоящего клеветника, мы продолжим с ним связь. Остальная часть дела должна быть подвергнута судебному преследованию, чтобы выяснить детали. Мы предоставим необходимые данные суду не позднее осени», - сказал Сарве.
Если с Лийны требуют 1500 евро за причинение морального ущерба вместе с расходами на юридическую помощь, то, по словам Ыннели Матт, эта суммы может доходить до 10 000 евро. Матт добавила, что за неуплату людям сразу же угрожают дополнительными процентами, требованием о выплате процентов по умолчанию и увеличением судебных издержек и основным требованием.
Должна ли свобода слова быть ограничена?
Юридическая контора Матт не единственная, кто решил выступить против действий Сарве. «Адвокаты, которые хотят внести свой вклад в защиту свободы слова, сконцентрированы в некоммерческой организации под названием «Свобода слова». По словам руководителя проекта Габриэль Пихл, сайт sõnavabadus.ee создан из-за реальной угрозы цензуры.
«Люди больше не осмеливаются привлекать внимание к проблемам в обществе, потому что боятся возможного требования возмещения ущерба за клевету. Недемократические политические силы могут воспользоваться этим», - прокомментировала Пихл.
По словам Матт, ее цель - отстаивать интересы своих клиентов, а также свободу слова и выражения. «Наша цель - не бороться с правонарушителями, не оправдывать незаконную диффамацию и не уничтожать Сарве», - пояснил Матт, добавив, что письма с требованием вызывают у людей страх, и запугивание не является ответом. По словам Матт, следствием может быть ограничение свободы мнений и их выражения, особенно для тех, кто не может отстоять свои права экономически.
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