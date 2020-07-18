Фото и видео ⟩ Во Франции вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла
В соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции утром в субботу, 18 июля, возник сильный пожар, пишет DW.
На фотографиях, опубликованных в соцсетях, виден столб дыма и языки пламени, вырывающиеся из оконных проемов между двумя башнями. Не менее 60 пожарных пытаются погасить огонь, который лишь через несколько часов удалось взять под контроль.
Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020
Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.
Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP— FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020
Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.
В апреле 2019 года сильный пожар нанес существенный ущерб одному из символов Франции - собору Парижской Богоматери. Значительная часть крыши обвалилась, а часы и шпиль были разрушены. Вскоре после происшествия президент Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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