Сб, 18.07.2020
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Фото и видео ⟩ Во Франции вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла
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Во Франции вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла

ФОТО: LUDOVIC STANG/LUDOVIC STANG via REUTERS

В соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции утром в субботу, 18 июля, возник сильный пожар, пишет DW.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, виден столб дыма и языки пламени, вырывающиеся из оконных проемов между двумя башнями. Не менее 60 пожарных пытаются погасить огонь, который лишь через несколько часов удалось взять под контроль.

Пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла

ФОТО: STEPHANE MAHE/REUTERS

Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.

В апреле 2019 года сильный пожар нанес существенный ущерб одному из символов Франции - собору Парижской Богоматери. Значительная часть крыши обвалилась, а часы и шпиль были разрушены. Вскоре после происшествия президент Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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