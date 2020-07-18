Фото и видео ⟩ Во Франции вспыхнул пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла: подозревают поджог

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, виден столб дыма и языки пламени, вырывающиеся из оконных проемов между двумя башнями.

Пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла ФОТО: STEPHANE MAHE/REUTERS

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020

Специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара. В частности, они изучают версию поджога. Пламя вспыхнуло в трех местах, заявил представитель городской прокуратуры в эфире местной радиостанции, пишет DW.

Не менее 60 пожарных пытались погасить пожар и сумели взять его под контроль лишь через несколько часов. Пламя, возможно, полностью разрушило большой орган, заявил руководитель пожарной бригады. По его словам, платформа, на которой установлен уничтоженный огнем музыкальный инструмент, из-за повреждений может обрушиться.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Президент Эмманюэль Макрон выразил поддержку действиям пожарных. Они не остановились перед рисками, чтобы "спасти готическую жемчужину города герцогов Бретонских", подчеркнул он.

ФОТО: STEPHANE MAHE/REUTERS

Уроженка Таллинна с места событий: все это очень грустно

Проживающая около года в Нанте уроженка Таллинна искусствовед Лийса рассказала Rus.Postimees, что для нее новость о пожаре в соборе, безусловно, стала шоком. «Там находится могила родителей Бретонской Анны. Ее вся Бретань любит... Так что всё это очень грустно. В соборе вечно проходят экскурсии, но там только одна более или менее знаменитая картина и один витраж. Самая большая потеряла - это могила родителей Анны. Я не знаю, осталось ли от нее что-то после пожара», - говорит Лийса.

По ее словам, сейчас собор немного дымится, с виду не так все ужасно, двери сохранились. «Люди продолжают фотографировать, говорят о политике. В толпе видела и священника, он выглядел действительно расстроенным», - поделилась она увиденным возле собора.

Люди с грустью следят за развитием событий. ФОТО: STEPHANE MAHE/REUTERS

Исторический памятник прошел через бомбардировки Второй мировой

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.

В апреле 2019 года сильный пожар нанес существенный ущерб одному из символов Франции - собору Парижской Богоматери. Значительная часть крыши обвалилась, а часы и шпиль были разрушены. Вскоре после происшествия глава Елисейского дворца пообещал, что храм восстановят к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.