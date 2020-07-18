Фото ⟩ Как в Тарту: в Риге открылась свободная от машин улица

После официального открытия, на котором присутствовали представители Рижской думы, Рижского бюро по развитию туризма, общества Pilsēta cilvēkiem и другие, на протяжении всей улицы символически заиграл духовой оркестр Auseklītis, а посетителей ждали торговцы.

Галерея: Официальное открытие "летней улицы" Тербатас

В свою очередь вечером, в 20 часов, для жителей и гостей улицы Тербатас прозвучит концерт Carnival Youth, запланированы и другие мероприятия.

Галерея: Что происходило на улице Тербатас вечером?

Напомним, с 15 июля по 16 августа закрыта для движения транспорта улица Тербатас, которая превратилась в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий.

Галерея: Как улица Тербатас превращалась в пешеходную

Движение транспорта закрыто с 21.45 15 июля на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составит оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров. Улица будет передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли 17 июля.