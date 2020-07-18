Полицейская собака моментально вышла на след пропавшей женщины

Беспокойство также усилил тот факт, что сотрудники правоохранительных органов искали эту же женщину несколько лет назад. В то время поиски продолжались до полуночи, пока летный экипаж наконец не нашел ее в лесу.

На этот раз первыми на инцидент отреагировали полицейские со служебными собаками. В этой патрульной смене были двухлетний Рикки, шестимесячный щенок Роми и только поступивший в полицейскую семью двухмесячный щенок Карма. Собаки патрулировали вместе, чтобы младшие могли брать пример с уже опытного коллеги.

Слежубная собака Рикки не дала возможности усомниться в своем профессионализме и нашла нуждающуюся в помощи пожилую женщину, потратив на это меньше часа. Хотя с момента исчезновения дамы прошло семь часов, к счастью, ни один незнакомец гулял по лесу. Таким образом, собака могла без колебаний искать и перемещаться по следам заблудившейся, пока не нашла ее. Для Рикки это был первый поиск пропавшего человека.