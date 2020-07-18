Взлом Twitter: хакеры получили доступ к личным данным пользователей

We hope that our openness and transparency throughout this process, and the steps and work we will take to safeguard against other attacks in the future, will be the start of making this right. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 18, 2020

Хакеры, совершившие взлом около 130 Twitter-аккаунтов, получили доступ к данным их пользователей. Об этом сообщает руководство сети микроблогов в субботу, 18 июля, поясняя, что хакеры скачали данные не менее чем восьми аккаунтов. Twitter не сообщает, кому они принадлежат, но указывает, что ни один из них не является верифицированным, передает Deutsche Welle.

Используя психологические приемы, хакеры "успешно манипулировали небольшим количеством сотрудников" Twitter и использовали их данные для доступа к системе, говорится в заявлении компании. В случае с 45 аккаунтами взломщикам удалось сменить пароль и создавать сообщения в микроблоге.

По информации газеты The New York Times (NYT), за взломом стоят не власти какой-либо страны или профессиональная банда хакеров, а группа спонтанно объединившихся молодых людей. Идея кибервзлома возникла во время общения в чате на портале любителей видеоигр Discord, пишут журналисты, которым удалось пообщаться с четырьмя людьми, причастными к кибератаке. Один из них рассказал, что еще живет с родителями.